В США конгрессмен-республиканец признался в алкоголизме

Член Республиканской партии США Томас Гарретт лечится от алкоголизма и не намерен переизбираться на второй срок в Палату представителей Конгресса. Об этом говорится в заявлении политика, распространенном в понедельник.

"Все, с кем я более или менее близко знаком, знают, что я - хороший человек, и я - алкоголик. Я не буду добиваться переизбрания. Я не умираю. Я полон решимости начать новую жизнь", - приводит ТАСС сообщение 46-летнего конгрессмена.

Придерживающийся консервативных взглядов Гарретт с осени 2016 года представлял в нижней палате американского парламента один из округов штата Вирджиния. Промежуточные выборы в Конгресс, от участия в которых республиканец отказался, пройдут 6 ноября.