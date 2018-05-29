"Вашингтон" Овечкина уступил в первом матче финала Кубка Стэнли

"Вашингтон" с поражения начал финальную серию Кубка Стэнли. В первом матче в гостях "столичные" уступили "Вегасу" - 4:6.

Все-таки символично, что эта серия стартовала недалеко от Голливуда. Потому что сценарии, по которым в финал пробились обе команды, словно писались на "Фабрике грез".

С одной стороны, новичок лиги "Вегас", собранный перед сезоном из второстепенных игроков клубов НХЛ. В них никто не верил, но именно они сотворили главную сказку сезона.

С другой, "Вашингтон" Александра Овечкина, ни разу не проходивший дальше второго раунда в плей-офф. "Столичных" ждали в финале в прошлом или позапрошлом году, но никак не в этом. Но "Вашингтон", как и "Вегас", отвесил солидную оплеуху общественному мнению.

В финальной серии букмекеры лишь незначительное преимущество отдавали "Вегасу". То же касается и первого матча, хотя в этом плей-офф "Вашингтон" именно в гостях играет особенно хорошо.

Однако уже стартовый период намекнул, что противостояние будет абсолютно непредсказуемым. "Вашингтон" провел 20-минутку очень рьяно, совершив почти в два раза больше силовых приемов, нежели соперник (19-11).

Но поначалу это "Кэпиталз" только вредило. Андрэ Бураковски присел на скамейку штрафников за толчок оппонента на борт, и на шестой минуте Колин Миллер дальним броском реализовал численное большинство - 1:0.

Долгое время у "Вашингтона" на льду мало что получалось. Но все изменилось в одно мгновение.

На 15-й минуте гости забили сразу дважды. Сначала Брент Коннолли сравнял счет, а затем Никлас Бэкстрем вывел свою команду вперед - 2:1. Впрочем, еще до перерыва "Вегас" восстановил равновесие. На 19-й минуте за настойчивость был вознагражден Уильям Карлссон - 2:2.

Старт второго периода снова остался за хозяевами. На 24-й минуте "рыцари" провели стремительную атаку: голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби отразил в одной атаке два броска, но с третьим при попустительстве защиты не справился - 2:3.

В эти минуты "Вегас" выглядел более цельной командой, но у гостей в отличие от соперника есть исполнители уровня Джона Оши. На 29-й минуте именно он соорудил гол "Вашингтона", отдав суперпас на тезку Карлсона, которому оставалось просто не промахнуться по пустым воротам - 3:3.

Едва начался третий период, как "Вашингтон" второй раз за вечер вышел вперед. На 42-й минуте Евгений Кузнецов и Овечкин соорудили гол для партнера по звену Тома Уилсона. Правда, вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери не заметил шайбу у себя под коньком и сам затолкал ее в ворота - 4:3.

Ответ соперника, как уже неоднократно бывало по ходу матча, не заставил себя долго ждать. Через полторы минуты "рыцари" яростно поборолись на вашингтонском пятаке, и Райан Ривз наработал на трудовой гол - 4:4.

В концовке "Вегас" все-таки додавил гостей. Сначала Томаш Носек, ничем доселе не блиставший, замкнул отличный прострел Ши Теодора. А затем он же поразил на последних секундах уже пустые ворота "Вашингтона" - 6:4.

Отметим, что перед этим "столичные" могли отыграться, но во время финального штурма Ларс Эллер, оказавшись перед незащищенной "рамкой" "Вегаса", умудрился не попасть по шайбе.

Следующий матч серии снова пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 30 на 31 мая.