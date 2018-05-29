ВЦИОМ: Отпуск в Крыму хотели бы провести около 37% россиян

Крым уже третий год подряд лидирует в списке наиболее желанных мест для отдыха российских граждан. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), анализируя данные недавнего опроса.

"Основные преимущества крымского отдыха, по оценкам россиян - красивая природа (26 процентов), чистое море, хорошие пляжи (23 процента), благоприятный климат (19 процентов), - поясняется в исследовании. - Но настораживает "цена вопроса", о которой сообщили 20 процентов респондентов".

При этом заграничный отдых, который выбрало более 20 процентов опрошенных, уже второй сезон уступает по предпочтениям Черноморскому побережью Кавказа (33 процента респондентов).

Впрочем, основными предполагаемыми местами отдыха россиян в этом году остаются дом и дача. Как отмечают эксперты ВЦИОМ, их называют 45 и 34 процента опрошенных соответственно.