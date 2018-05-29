Новости

Черчесов: Костяк сборной на ЧМ-2018 уже сформирован 16:10
Второй приговор оставил бывшего мэра Тамбова на свободе 16:09
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и энергетические проекты 16:05
В Москве стало меньше "зайцев" 16:02
Кузнецова не смогла пройти во второй круг "Ролан Гаррос" 16:00
В Ростове пассажир самолета пошутил о бомбе в сумке 15:57
Вице-премьер Крыма проверил трассу "Таврида" чашкой кофе 15:55
ВЦИОМ: Отпуск в Крыму хотели бы провести около 37% россиян 15:47
Грузия начала процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией 15:41
Испортившего картину Репина обвинили в порче особо ценных объектов 15:38
В Петербурге будут судить стоматолога за удаление пациентке 22 зубов 15:36
В Молдавии могут лишить русский язык статуса межнационального общения 15:27
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин 15:22
Социологи назвали главную причину отказа россиян от летнего отдыха 15:16
В Москве инспектор ДПС спустился в канализацию ради спасения утят 15:15
Сергей Шнуров посвятил разводу с женой Матильдой песню без мата 15:15
Полиция и МЧС провели рейд по паркам Новой Москвы 15:03
Российская авиакомпания объявила о начале полетов из Сургута в Минск 15:00
Дмитрий Артюхов назначен врио губернатора ЯНАО 14:58
В пермской колонии раскрыли ячейку "Аль-Каиды" 14:56
Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере конкурентной политики 14:54
В Крыму разоблачили подпольный цех с поддельной водкой 14:52
В Совфеде предложили разрешить омбудсмену делегировать свои полномочия 14:50
Уральская дивизия получит десять "Терминаторов" 14:44
В Ярославле появился бумажник, который невозможно украсть 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 15:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ВЦИОМ: Отпуск в Крыму хотели бы провести около 37% россиян

Текст: Сергей Куликов

Крым уже третий год подряд лидирует в списке наиболее желанных мест для отдыха российских граждан. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), анализируя данные недавнего опроса.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
До 20 миллионов россиян отдохнут по системе социального туризма

"Основные преимущества крымского отдыха, по оценкам россиян - красивая природа (26 процентов), чистое море, хорошие пляжи (23 процента), благоприятный климат (19 процентов), - поясняется в исследовании. - Но настораживает "цена вопроса", о которой сообщили 20 процентов респондентов".

При этом заграничный отдых, который выбрало более 20 процентов опрошенных, уже второй сезон уступает по предпочтениям Черноморскому побережью Кавказа (33 процента респондентов).

Впрочем, основными предполагаемыми местами отдыха россиян в этом году остаются дом и дача. Как отмечают эксперты ВЦИОМ, их называют 45 и 34 процента опрошенных соответственно.

Главное сегодня

Власти: Прокуратура расследует стрельбу в бельгийском Льеже как теракт
В Баку открыли Южный газовый коридор
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Киев потерял контроль над граничащими с Крымом районами
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин