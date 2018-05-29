Няня или домработница, работающие без официального контракта, отныне не являются беззащитным и бесправными. Наоборот, они легко смогут поставить в трудное положение своего работодателя, не озаботившегося официальным оформлением.

Пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее правила рассмотрения трудовых споров, когда граждане работают у частных лиц или индивидуальных предпринимателей.

Особенности работы человека "на дядю" в прямом смысле слова (когда работодатель - физическое лицо) прописывает отдельная глава Трудового кодекса. Но во многих ли семьях, нанимающих, скажем, помощницу по хозяйству, следят за точным соблюдением трудового законодательства?

Обычно все решается неофициально. А раз так, то, как считалось, в случае обиды работнику идти некуда. Мол, ничего никому не докажешь.

Теперь Верховный суд России дал специальное разъяснение: защищать свои права работники могут и без официального контракта.

"При разрешении споров работников, с которыми не оформлен трудовой договор в письменной форме, судам необходимо иметь в виду, что, если такой работник приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется, и трудовой договор считается заключенным", - говорится в постановлении пленума.

Работник может пожаловаться в суд или прокуратуру, даже не имея официального контракта на руках

Иными словами, обиженный работник вполне может прийти в суд или прокуратуру, и, образно говоря, указать пальцем на своего бывшего гражданина-начальника.

Подать иск работник может как по месту своего жительства, так и по месту бывшей работы - где живет работодатель. Выбирает именно работник, где ему удобней судиться. Подтверждением, что человек работал у человека, могут стать переписка по электронной почте, свидетельские показания, аудио- и видеозаписи. Конечно, в конечном счете может оказаться, что все договоренности были только на словах и нигде не зафиксированы. Однако записи подтвердят, что между людьми были какие-то отношения. И тогда уже работодателю придется доказывать, что истец у него не работал, а все претензии выдуманы. Просто словам, мол, няня только рядом с ребенком стояла, а у нас она не работала, суд не поверит.

По словам судьи Верховного суда Михаила Журбина, "постановление базируется на концепции легализации трудовых отношений, в целях максимальной защиты работников, работающих у работодателей - физических лиц".

Сколько граждан неофициально работает на частников, сказать трудно. Одни эксперты называют цифру в 10 миллионов. Другие предполагают, что речь может идти и о 20 миллионах человек. Но как узнать точно? Только если вывести людей из тени.

Сейчас государство предпринимает серьезные усилия, чтобы вывести так называемых самозанятых граждан в легальное поле. Повышение правовой защищенности работников - тоже шаг в этом направлении, считают эксперты.

"Постановление пленума Верховного суда России усиливает гарантии правовой защиты граждан, работающих у частных лиц или индивидуальных предпринимателей, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - До сих пор их трудовые отношения по большей части находились вне правового поля. Многие люди или не знали своих прав, или не верили, что смогут эффективно защитить свои права с помощью судебных и надзорных органов".

По его мнению, после разъяснений Верховного суда России, именно работодатели будут прежде всего заинтересованы в надлежащем оформлении трудовых отношений.

"Так как при неофициальном найме работников в случае возможного судебного спора именно позиции наемного работника будут выглядеть сильнее, - поясняет он. - Достаточно сказать, что он сможет пожаловаться на невыплаты зарплаты и взыскать деньги, если зарплата ему выплачивалась в конверте. Да, это будет недобросовестным поведением со стороны работника. Но тем и опасны отношения вне правового поля, и граждане, выступающие в качестве работодателей, должны это понимать".

Как объясняет постановление, при спорах о зарплате, если нигде письменно не зафиксирован ее размер, суд вправе взять средние тарифы по региону. Дословно в документе сказано следующее: "Суд вправе определить ее размер исходя из обычного вознаграждения работника его квалификации в данной местности, а при невозможности установления размера такого вознаграждения - исходя из размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации".

Проще говоря, сколько принято платить няням в данной области, столько и взыщут. По словам экспертов, если наниматели заплатили в конверте, с них могут взыскать деньги еще раз.

"Если суд сочтет наличие трудовых отношений доказанным, то работодателям в случае конфликта по поводу зарплаты придется также доказывать, что они произвели фактическую оплату работы, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Доказательствами могут служить расписки. Или выписки с банковского счета. Если же документальных подтверждений факта передачи денег нет, то суд может принять решение в пользу работника и взыскать в его пользу деньги с работодателей. Расчеты сумм будут производиться в соответствии с рекомендациями".

Поэтому работодателям лучше официально оформлять своих работников и фиксировать момент выплаты человеку зарплаты.