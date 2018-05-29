Власти: Прокуратура расследует стрельбу в бельгийском Льеже как теракт

Федеральная прокуратура начала расследование стрельбы в бельгийском Льеже по антитеррористической статье. Об этом журналистам рассказал бургомистр города Вилли Демейер.

По данным телеканала RTL, инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 мск). На бульваре Аврой в центральной части города нападавший, угрожая резаком для картона, завладел оружием патрульной при рутинной проверке документов и открыл огонь, застрелив двух полицейских и прохожую. Местная полиция подтвердила, что все трое погибших - женщины.

Затем стрелок попытался скрыться в здании близлежащего лицея и захватил уборщицу в заложницы, но был ликвидирован подоспевшими бойцами спецподразделения по борьбе с бандитизмом. Еще двое правоохранителей получили ранения. Заложница и учащиеся лицея не пострадали.

Как сообщает телеканал, стрелка зовут Бенджамин Эрман - 36-летний гражданин Бельгии, уроженец валлонского города Рошфор. В понедельник он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за уголовное преступление и, предположительно, общался с заключенными, которые придерживались радикальных взглядов. Эрман был известен полиции в связи с мелкими уголовными правонарушениями, но данных о каких-либо его контактах с экстремистами не имелось.

По данным телеканала RTBF, полиция изучает произошедшего, в том числе возможную связь нападавшего с террористическими группировками. Комментатор телеканала отметил, что Эрман отличался злым и жестоким нравом.

Как сообщил глава МВД страны Ян Ямбон, расследование взято на контроль Федерального антикризисного центра Бельгии, который занимается борьбой с терроризмом и тяжкими уголовными преступлениями. Представитель центра сообщил агентству РИА Новости, что повышать уровень террористической угрозы в связи с инцидентом в Льеже пока не планируется, однако важные инфраструктурные объекты патрулируются в усиленном режиме. В связи с инцидентом в городе была открыта горячая линия. Во вторник в Льеж прибыли премьер-министр, министры внутренних дел и юстиции.