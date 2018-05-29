Во Франции почтили подвиг русских солдат в Первой мировой войне

Обелиск солдатам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции во время Первой мировой войны, был открыт на холме Мон Спен в коммуне Агилькур, что в департаменте Эн. Этот памятник был создан архитектором Константином Фоминым по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО).

В торжественной церемонии приняли участие потомки солдат и офицеров экспедиционного корпуса, представители местных властей и ветеранских организаций, посол РФ во Франции Алексей Мешков, директор департамента управления делами Министерства культуры РФ, член президиума центрального совета РВИО Александр Барков.

"Это уже седьмой памятник, который мы открываем во Франции. Он - еще одно напоминание нашим народам о том, что мы были союзниками в двух самых страшных мировых войнах ХХ столетия, - подчеркнул на церемонии Александр Барков. - Отношение французов к памяти о русских солдатах, отдавших свои жизни за свободу Франции, не оставляет никаких сомнений в крепости исторически прочных отношений между Россией и Францией. Уверен, что они будут такими и впредь". Он также выразил глубокую благодарность всем представителям Французской Республики, оказавшим содействие в установке обелиска в Агилькуре.

То, что он появился именно здесь, совершенно закономерно. Именно в этих краях на севере Франции развернулись особенно ожесточенные сражения, участие в которых принимали российские подразделения.

Еще в 1916 году Россия, откликнувшись на просьбу союзников о помощи, отправила на западный фронт во Францию экспедиционные войска - четыре отдельные бригады, по два полка каждая, общей численностью в 750 офицеров и 45 тысяч солдат. Его основной контингент вместе с французскими братьями по оружию защищал город Реймс в Шампани и прилегающие районы. В апреле 1917 года перед Третьей бригадой корпуса под командованием генерала Владимира Марушевского была поставлена задача: атаковать ряд высот, в том числе холм Мон Спен, удерживаемых немецкими частями более трех лет. После ожесточенного рукопашного боя с использованием штыков и гранат русские батальоны выполнили приказ, взяв в плен значительное число вражеских солдат и офицеров. Во время штурма было убито, ранено и пропало без вести около двух тысяч русских воинов. За проявленный героизм многие россияне были удостоены высоких французских наград.

Российские поисковики регулярно посещают Францию. Так, в прошлом году отряд РВИО, а в него входили ученые и студенты-добровольцы из разных городов России, провел раскопки рядом с деревней Курси неподалеку о того места, где сейчас возвышается памятный обелиск. При этом они обнаружили останки солдата Русского экспедиционного корпуса, погибшего там в апреле 1917-го, а также сотни предметов быта, униформы и вооружений. Активное участие в этом проекте принимал французский энтузиаст - историк Пьер Малиновский.

"Россияне были с нами в те далекие суровые годы, а после спасли Францию и всю Европу от фашизма, - заявил "РГ" историк. - Дружба между нашими странами скреплена кровью, и этого никому не надо забывать".

Во Франции более 200 захоронений российских воинов, павших в ходе Первой мировой войны. В Париже на набережной Сены стоит памятник Русскому экспедиционному корпусу - он был открыт в 2011 году во время визита тогда еще премьер-министра РФ, а ныне президента Владимира Путина.

Напомним, что в столице Словении Любляне два года назад также был открыт монумент, на котором начертано: "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн".