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29 мая 2018 г.

Постановление правительства Вологодской области от 28 мая 2018 года № 455 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за I квартал 2018 года"

Дата подписания 28 мая 2018 г.
Опубликован 29 мая 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законом области от 5 июня 2013 года № 3077-ОЗ "О прожиточном минимуме в Вологодской области" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области за I квартал 2018 года в расчете на душу населения - 10507 рублей, для трудоспособного населения - 11374 рубля, пенсионеров - 8704 рубля, детей - 10456 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников

 

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