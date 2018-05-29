Женский волейбольный клуб из Беларуси выступит в российской Суперлиге

Впервые в женском чемпионате России среди команд Суперлиги выступит представитель Беларуси - столичная "Минчанка". Такое решение по рекомендации представителей клубов принято на майском заседании Президиума Всероссийской федерации волейбола.

- Желание играть в нашем чемпионате у "Минчанки" было давно, но теперь появились и реальные возможности для этого, - прокомментировал расширение Суперлиги за счет команды из столицы Беларуси президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. - Выступление "Минчанки" однозначно пойдет на пользу и белорусским девушкам, и российским командам. На мой взгляд, новичок Суперлиги - очень интересный коллектив, ведь это фактически сборная Беларуси. На решение Президиума, безусловно, повлияло и то, что клуб из Минска великолепно провел минувший сезон на континентальной арене: команда дошла до финала второго по значимости Кубка ЕКВ, выбив из розыгрыша на своем пути очень сильных соперников. Уверен, появление в Суперлиге "Минчанки" плюс нового клуба из Калининграда значительно повысит конкуренцию, турнир станет интереснее. Естественно, на белорусскую команду не будет распространяться действующий лимит на иностранных игроков.

Действительно, "Минчанка" произвела настоящий фурор в Кубке ЕКВ-2017/18. В 1/8 финала столичный клуб по сумме двух матчей переиграл крепкий французский "Безье", затем огорчил бронзового призера чемпионата России знаменитую "Уралочку-НТМК", руководимую великим тренером Николаем Карполем. В полуфинале "Минчанка" одолела немецкий "Штутгарт", имеющий опыт выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. И только в главном противостоянии непосредственно за титул белорусская команда не сумела сладить с турецким "Экзачибаши", имеющим в своих рядах несколько звездных легионеров.

- Мы сыграем не только в чемпионате Суперлиги, но еще и в Кубке России, - пояснил главный тренер "Минчанки" Виктор Гончаров. - Я по-прежнему буду придерживаться курса на доморощенных белорусских волейболисток, которых мы готовим для национальной сборной. Но если на каких-то игровых позициях появятся бреши, то не исключено, что мы для точечного усиления пригласим кого-то из иностранцев.

Фактически дебютант Суперлиги ведет свою историю с 1999 года, но вначале команда называлась "Белбизнесбанк - БГЭУ". В 2006-м она была переименована в "Минчанку" и вошла в структуру волейбольного клуба "Минск". Под своим нынешним названием "Минчанка" пять раз выигрывала национальный чемпионат и трижды брала Кубок Республики Беларусь. Кстати, в систему ВК "Минск" входит и мужской "Строитель", который уже выступал в высшем дивизионе Открытого чемпионата России в сезоне-2011/12. На следующие два года "Строитель" в Суперлиге сменил солигорский "Шахтер". Но после трех лет выступлений по ряду причин, в том числе и финансовых, белорусские клубы ушли с российской арены. И вот долгожданное возвращение!

Возможно, что кто-то из игроков "Минчанки" будет претендовать на приз имени Людмилы Булдаковой, ежегодно вручаемый лучшей волейболистке Суперлиги

Вообще, у российского и белорусского волейбола очень тесное переплетение. Творец олимпийского успеха 2012 года, бывший главный тренер мужской сборной России и нынешний наставник победителя Лиги чемпионов казанского "Зенита" Владимир Алекно родился в Полоцке, недавно отпраздновавший свой 80-летний юбилей рулевой "Уралочки" Николай Карполь - из Брестской области. Обладатель олимпийского "золота" Лондона связующий Александр Бутько начинал карьеру у себя дома в гродненском "Коммунальнике", затем перебрался в московское "Динамо", сменил спортивное гражданство и выступает за одну из сильнейших сборных мира. Рано ушедший из жизни бывший генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола Юрий Сапега, чьим именем назван Центр подготовки сборных команд "Волей Град" под Анапой, - тоже из Гродно. Ну и подобных примеров масса.

Остается надеяться, что "Минчанка" составит мощнейшую конкуренцию ведущим российским клубам. И вполне возможно, что кто-то из игроков белорусского клуба по итогам сезона-2018/19 будет претендовать на приз имени Людмилы Булдаковой, ежегодно вручаемый лучшей волейболистке Суперлиги. А опрос главных тренеров команд, участвующих в голосовании, вот уже восемь лет подряд проводят журналисты отдела спорта "Российской газеты".