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Рубрика: Власть

Зорькин: Попытки функционирования роботов-юристов есть в России

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин делится с читателями "Российской газеты" своими размышлениями о наступившей эре цифровой реальности.

- Мы живем во времена цифровой революции. Наступает пора активного использования искусственного интеллекта (ИИ) и Больших данных (Big Data) для управления в экономике, обществе и государстве.

Развитие информационных технологий за два последних десятилетия ведет к формированию новой, так называемой цифровой реальности. Цифровые технологии проникают в сложившиеся отношения и институты (например, банковские операции в онлайн-режиме, электронные библиотеки и т.д.). Более того, речь идет о создании новой реальности, не имеющей аналогов в прежнем мире, - интернет вещей, цифровой экономики, криптовалюты и т.п.
Дмитрий Медведев: Профессия юриста - это не работа, это искусство

Юристы ведут дискуссии об использовании роботов в своей профессии. Компьютеры могут выполнять ряд типовых юридически значимых процедур, в том числе подготовку различного рода документов, и стать, следовательно, эффективным помощником юриста.

Первые попытки функционирования роботов-юристов уже есть и в России.

В этих обстоятельствах прежнее нормативно-правовое регулирование различных сфер социальной жизни нуждается в существенной модернизации. Подобно тому, как правила дорожного движения, рассчитанные на регулирование езды на лошадях, сменились правилами автомобильного движения, правилами авиаперевозок и космических полетов, так и сегодня зарождается новое право - "право второго модерна", регулирующее экономические, политические и социальные отношения в контексте мира цифр, Больших данных, роботов, искусственного интеллекта.

Полностью текст председателя КС Валерия Зорькина читайте в номере "Российской газеты" от 30.05.2018.

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