1 июня (пятница) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, приуроченная к вступлению в силу расширенного европротокола. Тема пресс-конференции: "Европротокол увеличивает лимиты" .

В пресс-конференции принимают участие:

- Евгений Владимирович Уфимцев - исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА);

- Андрей Александрович Маклецов - начальник Управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков (РСА);

- Владимир Викторович Кузин - заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

В ходе пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- увеличение лимитов выплат по ДТП, оформленных по европротоколу;

- условия получения выплат по еврпротоколу;

- нововведения в отношении требований к оформлению ДТП по европротоколу (в том числе по использованию технических средств фиксации и мобильного приложения).