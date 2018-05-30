1 июня (пятница) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, приуроченная к вступлению в силу расширенного европротокола. Тема пресс-конференции: "Европротокол увеличивает лимиты".
В пресс-конференции принимают участие:
- Евгений Владимирович Уфимцев - исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА);
- Андрей Александрович Маклецов - начальник Управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков (РСА);
- Владимир Викторович Кузин - заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.
В ходе пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
- увеличение лимитов выплат по ДТП, оформленных по европротоколу;
- условия получения выплат по еврпротоколу;
- нововведения в отношении требований к оформлению ДТП по европротоколу (в том числе по использованию технических средств фиксации и мобильного приложения).