Еще 30 российских учителей отправится в Таджикистан, чтобы учить детей на русском языке. Страна испытывает дефицит педагогов-предметников в школах. Об этом сообщила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, рассказывая журналистам о новых формах образовательных связей между Россией и другими странами мира.

Она напомнила, что в Таджикистане уже работают россияне, командировка их длится один учебный год с возможностью продлить договор. "Сейчас у тех, кто выразил желание остаться, все нормально, хотя и были сложности с размещением, другие бытовые проблемы. Но все "устаканилось", - сказала "РГ" Элеонора Митрофанова. - К сожалению, требуется очень мощный административный ресурс и большая заинтересованность, чтобы продвинуть какое-то новое хорошее дело. Бюрократические препоны могут погубить что угодно. Но мы этого не позволим". Она также добавила, что СНГ - это приоритетное направление деятельности ее агентства. К примеру, в том же Таджикистане в ближайшем будущем будет открыто шесть русских школ. Одна из них уже построена с помощью спонсоров.

Глава Россотрудничества сообщила, что Россия будет наращивать присутствие "великого и могучего" в мире, используя и хороший прежний опыт ("Помню, что в 70-е годы даже в глухих деревушках в Индии сидел учитель русского, а в стране была национальная база преподавателей русского языка для иностранцев"), и новые технологии. Федеральное агентство совместно с Институтом Пушкина запускает проект "Магистры русского языка". Предполагается, что российские студенты, выдержавшие конкурс, смогут на шесть месяцев поехать за границу и в школах на базе представительств агентства преподавать русский язык. В этом году для практики выбрали десять стран: Аргентину, Армению, Азербайджан, Болгарию, Вьетнам, Индию, Кубу, Монголию, Непал и Финляндию. Постажироваться смогут сто человек. В планах увеличить эту цифру до 500, а число стран - до 30.

"Не надо думать, что поедет любой желающий, - вступила в разговор ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. - Мы отберем самых лучших по конкурсу и еще обеспечим их переподготовку. Учить русскому языку должны только те, в ком мы абсолютно уверены с профессиональной точки зрения". Обязательное требование - хорошее знание иностранного языка и владение современными технологиями в преподавании русского.

100 студентов-магистров отправятся на практику в 10 стран мира преподавать русский язык в школах

Ректор также сообщила, что для Института Пушкина этот конкурс интересен еще и тем, что позволяет сформировать базу будущих тьюторов для платформы PushkinOnline - компетентных преподавателей, работающих по современным методикам: "Универсальных специалистов, русистов нового поколения, которые станут проводниками доступного и качественного образования по русскому языку, носителями университетских методик, вне зависимости от места их работы и страны проживания".