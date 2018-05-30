4 июня (понедельник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс- конференция на тему: "Поправки в Воздушный кодекс вступили в силу: что ждет авиадебоширов".

В пресс-конференции принимают участие: - Владимир Борисович Черток - заместитель руководителя Ространснадзора; - Олег Игоревич Аксаментов - директор Института воздушного и космического права AEROHELP, эксперт в области воздушного права. На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы: - кто войдет в реестр лиц, право на проезд которых ограничено законом; - каким образом и кем формируется список нарушителей; - какова схема привлечения авиахулигана к ответственности; - какие еще существуют виды наказаний помимо запрета на полет. 4 июня 2018 года вступают в силу поправки в Воздушный кодекс, разрешающие авиаперевозчикам составлять реестр лиц, перевозки которых ограничены в силу нарушения ими порядка на борту самолета.