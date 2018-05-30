4 июня (понедельник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс- конференция на тему: "Поправки в Воздушный кодекс вступили в силу: что ждет авиадебоширов".
В пресс-конференции принимают участие:
- Владимир Борисович Черток - заместитель руководителя Ространснадзора;
- Олег Игоревич Аксаментов - директор Института воздушного и космического права AEROHELP, эксперт в области воздушного права.
На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- кто войдет в реестр лиц, право на проезд которых ограничено законом;
- каким образом и кем формируется список нарушителей;
- какова схема привлечения авиахулигана к ответственности;
- какие еще существуют виды наказаний помимо запрета на полет.
4 июня 2018 года вступают в силу поправки в Воздушный кодекс, разрешающие авиаперевозчикам составлять реестр лиц, перевозки которых ограничены в силу нарушения ими порядка на борту самолета.