В королевстве Бутан вместо валового национального продукта считают совокупное счастье всех подданных его величества. У нас подход более традиционный, достаток принято считать в деньгах. Но на выпускных вечерах учителя, прощаясь со вчерашними школьниками, всем желают именно счастья. Вот только как его достичь? Наиболее перспективные варианты для абитуриентов-2018 подсказывает директор Института развития образования НИУ Высшая школа экономики Ирина Абанкина.

Каждый абитуриент, как бы он ни учился в школе и на какие бы баллы ни написал Единый госэкзамен, достоин успеха в жизни, пусть даже он придет к нему не сразу. Фото: Photoxpress

Ирина Всеволодовна, нам в детстве внушали, что всех, кто не будет хорошо учиться, ждет безрадостная карьера дворника. Может ли и сейчас хорошее образование быть залогом успеха и счастья в будущей взрослой жизни?

Ирина Абанкина: Просто диплом об окончании университета, пусть даже очень престижного, сейчас устроит очень немногих работодателей. К нему обязательно должен прилагаться опыт работы. Пусть во время каникул или на неполную ставку, пусть это будет даже волонтерство или какие-то проекты внутри вуза. Освоенные практические умения и навыки могут оказаться намного важнее, чем цвет диплома или название университета, его выдавшего. По статистике, 40 процентов молодых специалистов уходят с первой "взрослой" работы в течение года. Потом они могут сменить не только компанию, но и профессию, сферу деятельности. Несмотря на то что в школах, даже небольших городов и сельских, уделяется большое внимание профориентации, реально выпускники довольно плохо представляют себе содержание будущей работы. За четыре года бакалавриата можно разобраться, насколько эта специализация тебе подходит. У кого-то осознание приходит еще позже.

Сплошные "пятерки" в школе и высокие баллы на Едином госэкзамене могут стать залогом успешной взрослой жизни?

Ирина Абанкина: Самое главное преимущество отличников - у них больше выбор при поступлении в вуз. На самом деле для всех выпускников есть всего три рациональных варианта продолжения образования. Для большинства - условных "хорошистов", сдавших ЕГЭ в среднем на 70 баллов, - оптимальным будет ближайший к дому крупный университет. Ехать в федеральные образовательные центры - Москву, Петербург, Екатеринбург, Томск - для таких ребят большого смысла нет. Все-таки жизнь в общежитии, в другом городе слишком сильно отличается от привычного уклада. А тут еще учеба в университете, другие требования, новый коллектив... При этом сейчас многие региональные вузы в состоянии дать очень крепкое образование. Так что особого смысла повторять путь Ломоносова нет. Жить и учиться рядом с домом все-таки проще, а для получения опыта работы возможностей, как правило, больше. Конечно, при подаче документов надо внимательно изучить образовательные программы университета, отзывы студентов и выпускников, определиться с наиболее близкими для себя программами подготовки и отправить заявления на все разрешенные абитуриенту 15 вариантов.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Алексей Дуэль

Несмотря на это, в университетах Москвы и Петербурга полно абитуриентов из регионов. Эти ребята сделали неверный выбор?

Ирина Абанкина: Учиться в крупных университетских центрах - удел высокобалльников, победителей олимпиад и интеллектуальных марафонов. Такие ребята, как правило, лучше мотивированы, нацелены на аналитическую или творческую работу. Обучаясь в ведущих вузах, они смогут получить дополнительные преимущества, но надо учитывать, что во взрослой жизни их ждет более напряженная ситуация на рынке труда. Конкуренция между такими профессионалами очень высокая. Поэтому им надо быть готовыми к тому, что придется заниматься предпринимательством, запускать стартапы, создавать самому себе рабочее место. А это подходит далеко не всем - многим просто по характеру проще быть исполнителем.

Что делать тем, кто "завалил" ЕГЭ или изначально на многое не претендовал?

Ирина Абанкина: Среднее профессиональное образование открывает тоже очень неплохие жизненные перспективы. Во-первых, оно позволяет уже через пару лет выйти во взрослую жизнь, получать вполне полноценный доход. Будет желание или потребность - пойти доучиться в университет. Если выбрать учреждение СПО при солидном работодателе, который потом предложит вакансию по профилю, это будет вполне достойный вариант.

Считается, что получить престижную работу с хорошей зарплатой можно только с высшим образованием. Это так?

Ирина Абанкина: Средняя зарплата людей с высшим образованием на 60 процентов выше, чем у тех, кто ограничился только школой. Среднее профессиональное образование повышает достаток на 15 процентов. Но это именно усредненные показатели - при этом есть высококвалифицированные рабочие с зарплатой под сто тысяч рублей и рядовые менеджеры, выживающие на 30 тысяч рублей в месяц. Главное, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие.

Что, кроме опыта работы, может повысить шансы на удачное трудоустройство выпускника вуза?

Ирина Абанкина: Практически везде очень ценятся знания и умения в области математики, программирования. Они оказываются востребованными даже для лингвистов. Компьютерные технологии диктуют свои требования. Поэтому, каким бы гуманитарием человек ни был, высшая математика ему обязательно пригодится. И еще очень важно понимать - времена профессиональных династий прошли. Одно образование, одно место работы - это все в прошлом. Жизнь меняется, интересы могут быть самыми разными. Поэтому сейчас ни один университет не может гарантировать успех всей жизни. Равно как и отсутствие высшего образования не превращает человека в аутсайдера. Шанс на успех есть у всех, какую бы образовательную траекторию выпускник школы ни выбрал.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Алексей Дуэль

Профессии, которых не будет

Один важный фактор - использовать свою профессию юноши и девушки будут еще только через пять - семь лет. По нынешним временам это огромный срок, и никто не берется достоверно предсказать, какая тогда сложится ситуация на рынке труда. Зато многие эксперты, причем как кадровых служб, так и футурологи, предрекают отмирание многих профессий. Угроза безработицы к 2025 году максимально вероятна для:

фасовщиков и кассиров;

библиотекарей и журналистов;

логистов и ткачей;

бухгалтеров и экономистов.

Самый беспроигрышный вариант, который почти наверняка позволит в скором будущем заработать на хлеб с маcлом и, если повезет, с икрой, - профессии IT-специалистов, в частности, разработчиков программного обеспечения и мобильных приложений. Ведь именно благодаря их труду машины смогут и дальше замещать людей на вредных, трудных, малопрестижных и низкооплачиваемых работах.

Впрочем, нет правил без исключений. Например, сколь совершенными ни были бы электронные переводчики, хорошие синхронисты всегда будут востребованы. Правда, услуги этих специалистов со временем станут эксклюзивными, а значит, требования к подготовке и квалификации таких толмачей возрастут на порядок.