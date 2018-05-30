Адвокат: Вайнштейн 10 лет встречался с "изнасилованной" им женщиной

Адвокат американского продюсера Харви Вайнштейна заявил, что его подзащитный десять лет поддерживал интимные отношения с женщиной, в изнасиловании которой его обвиняют. По словам юриста, связь длилась по обоюдному согласию, передает ТАСС.

Защитник отметил, что данное дело "является абсурдным". Личность женщины, которая обвиняет Вайнштейна в изнасиловании, не раскрывается.

Адвокаты Вайнштейна также считают, что испорченная репутация их клиента из-за публикаций в СМИ может сказаться на мнении жюри присяжных в суде.