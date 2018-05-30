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30.05.2018 17:04
Рубрика: Экономика

Алексей Кудрин рассказал о пользе низкой инфляции

Текст: Евгений Гайва
В России достигнут исторически самый низкий уровень инфляции. Это позволит в ближайшие годы обеспечить рост инвестиций в экономике России, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе специальной сессии международного форума "Примаковские чтения".

"Если мы продержимся около трех-четырех лет на таком уровне инфляции, то получим снижение стоимости денег. Это станет серьезной базой для инвестиционного рывка", - сказал Алексей Кудрин.

Фото: depositphotos.com
Инфляционные ожидания россиян выросли в мае

Он отметил, что стратегические задачи развития России были поставлены президентом страны в "майском указе". Выполнение этих задач потребует серьезных усилий. Глава Счетной палаты напомнил, что на Петербургском форуме он сравнил правительство с тигром, готовящемся к прыжку. "Насколько окажется правительство тигром мы проверим, так как поставленные задачи требуют больших усилий", - сказал Кудрин.

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