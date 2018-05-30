Авиакомпании помогут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний"

Новости

Помощник Лукашенко задержан при получении взятки в 200 тысяч долларов 14:25
Промышленность Беларуси вышла из рецессии 14:20
Парк столичного каршеринга превысил 10 тысяч машин 14:18
Москалькова прокомментировала перевод летчика Ярошенко в изолятор 14:13
Правительство Удмуртии полностью пересядет на такси 14:13
Под Орлом осуждены производители фальсификата 14:12
Административную ответственность за исполнение санкций введут осенью 14:10
Россия готова помочь в расследовании убийства Бабченко 14:09
Футбольный клуб "Ростов" получил лицензию РФС 14:08
Гитарист культовой грайндкор-группы упал с эскалатора и умер 14:05
Посольство Беларуси в России посетили воспитанники белорусских детских домов 13:58
Макарова проиграла во втором круге "Ролан Гаррос" 13:57
Фото: 50-летняя Памела Андерсон восхитила поклонников смелыми снимками 13:37
Сертификат авиакомпании "Саратовские авиалинии" аннулируется с 31 мая 13:35
В Кремле осудили убийство журналиста Бабченко 13:31
В Кузбассе после пропажи ребенка возбудили дело об убийстве 13:21
Каспийская флотилия и авиация ЮВО уничтожили морских "диверсантов" 13:19
Видео: В Помпеях найдена обезглавленная жертва извержения Везувия 13:17
На Щелковском шоссе грузовик столкнулся с автобусом 13:14
В Москве перенастроили светофоры еще на 53 пешеходных переходах 13:07
Томас Грэм: РФ не стоит рассчитывать на скорую нормализацию отношений с США 13:03
Союзные парламентарии обсудят роль и возможности соцсетей 12:55
"Желтый" уровень погодной опасности сохранится в Москве 31 мая 12:50
В Башкирии трое детей обварились кипятком, одна девочка погибла 12:45
Уильяма Браудера отпустили на свободу 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 12:49
Рубрика: Экономика

Авиакомпании помогут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний"

Текст: Татьяна Шадрина
Перевозки пассажиров, которые имеют на руках билеты авиакомпании "Саратовские авиалинии", будут осуществляться другими перевозчиками до 13 июня включительно, сообщили в Минтрансе по итогам заседания оперативного штаба Росавиации по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО "Саратовские авиалинии".
Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ

Именно на даты до 13 июня приходится наибольшее количество купленных у авиакомпании билетов, которая сегодня перестала летать. Причиной остановки авиакомпании стало невыполнение требований по устранению недочетов в ее деятельности, которые выявила Росавиация после внеплановой проверки.

Ведутся переговоры по перевозке пассажиров "Саратовских авиалиний" до пунктов назначения с "Аэрофлотом", "Сибирью", "Уральскими авиалиниями", "ЮТэйр", "ЮВТ" АЭРО, "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", "Ред Вингс" и "Нордавиа".

Маршрутная сеть "Саратовских авиалиний" состояла из 18 регулярных полетов, самыми востребованными направлениями были Москва - Саратов и Санкт-Петербург - Саратов. Перевозчик летал и по чартерным направлениям.

Фото: depositphotos.com
В России увеличили компенсации за задержки международных авиарейсов

Сегодня уже организован вывоз всех пассажиров "Саратовских авиалиний" из Антальи. По состоянию на 09.00, все пассажиры вылетели без задержек в Самару. Остальным пассажирам будет предоставлена возможность сдать, в том числе, и невозвратные билеты. Уже прорабатывается вопрос процедуры возврата денежных средств.

На сайте "Транспортной Клиринговой Палаты" ( ТКП) к 14.00 обещают опубликовать информацию о порядке и правилах сдачи авиабилетов, оформленных на бланках ТКП. В Росавиации открыта "горячая линия" (8-499-231-63-88) для приема обращений от пассажиров "Саратовских авиалиний".

Главное сегодня

Минтруд рассказал о пособиях на детей до трех лет
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит КНДР 31 мая
Власти: Крымский мост решает проблемы, а не создает
Уильяма Браудера отпустили на свободу
Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"