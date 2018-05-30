Авиакомпании помогут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний"

Перевозки пассажиров, которые имеют на руках билеты авиакомпании "Саратовские авиалинии", будут осуществляться другими перевозчиками до 13 июня включительно, сообщили в Минтрансе по итогам заседания оперативного штаба Росавиации по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО "Саратовские авиалинии".

Именно на даты до 13 июня приходится наибольшее количество купленных у авиакомпании билетов, которая сегодня перестала летать. Причиной остановки авиакомпании стало невыполнение требований по устранению недочетов в ее деятельности, которые выявила Росавиация после внеплановой проверки.

Ведутся переговоры по перевозке пассажиров "Саратовских авиалиний" до пунктов назначения с "Аэрофлотом", "Сибирью", "Уральскими авиалиниями", "ЮТэйр", "ЮВТ" АЭРО, "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", "Ред Вингс" и "Нордавиа".

Маршрутная сеть "Саратовских авиалиний" состояла из 18 регулярных полетов, самыми востребованными направлениями были Москва - Саратов и Санкт-Петербург - Саратов. Перевозчик летал и по чартерным направлениям.

Сегодня уже организован вывоз всех пассажиров "Саратовских авиалиний" из Антальи. По состоянию на 09.00, все пассажиры вылетели без задержек в Самару. Остальным пассажирам будет предоставлена возможность сдать, в том числе, и невозвратные билеты. Уже прорабатывается вопрос процедуры возврата денежных средств.

На сайте "Транспортной Клиринговой Палаты" ( ТКП) к 14.00 обещают опубликовать информацию о порядке и правилах сдачи авиабилетов, оформленных на бланках ТКП. В Росавиации открыта "горячая линия" (8-499-231-63-88) для приема обращений от пассажиров "Саратовских авиалиний".