В России продолжают расти объемы и количество безналичных платежей, совершаемых через интернет и с помощью мобильного телефона. Сейчас это уже практически каждая пятая операция, рассказала начальник управления развития и регулирования Национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова на 9-м международном ПЛАС-Форуме в Москве.

Рост популярности безналичных платежей в ЦБ считают позитивным трендом. Рынок безналичных платежей усложняется, его стремительно заполняют новые игроки: платежные агрегаторы и фасилитаторы, сервис-провайдеры - посредники, с которыми работают, и кредитные организации, и потребители. Усиливается трансграничное взаимодействие и роль онлайн-каналов. Скорость изменений на рынке создает определенные трудности, в силу столь быстрого внедрения инноваций становится сложнее управлять рисками, констатировала Мария Красенкова. Поэтому требуются изменения как в регулировании, так и в надзоре.

В ближайших планах ЦБ определить "правила игры" для провайдеров технологических сервисов, таких как Apple Pay и Samsung Pay. "Здесь мы в первую очередь имеем в виду то, что будут установлены требования к взаимодействию провайдера с банком и банка с клиентом. Основные акценты, конечно, будут сделаны на обеспечении прав потребителей, безопасности и бесперебойности работы технологических сервисов".

ЦБ планирует отрегулировать работу сервисов Apple Pay и Samsung Pay в России

Кроме того, Банк России собирается регулировать прием электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг - Alipay и WeChat. Опять же для обеспечения безопасности расчетов и минимизации расчетных рисков, пояснила Красненкова. Эти намерения требуют поправок в закон о Национальной платежной системе. Они будут подготовлены до конца года.

Между тем банковские карточки остаются основным стимулом к переходу граждан на безналичные платежи, отмечают в ЦБ. Количество выпущенных карт за последний год увеличилось до 271 миллиона штук (плюс 6,5 процента). По эмиссии "пластика" наша страна приближается к мировому уровню. Меняется и "качество" использования карт. В 2017 году объем операций по снятию с них наличных в России впервые не вырос, а, наоборот, сократился.