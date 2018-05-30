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30.05.2018 09:43
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали голословными обвинения Украины в убийстве Бабченко

Текст: Галина Мисливская

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал голословными обвинения в адрес России в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко, высказанные премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Фото: youtube
В Киеве погиб российский журналист Аркадий Бабченко

"Это стандартная ситуация для современной политической верхушки Украины: если происходит резонансное преступление на ее территории, сразу, без всякого предварительного расследования обвиняют в этом Россию", - сказал сенатор в беседе с RT.

"Если Украина такая развитая, демократическая, процветающая страна, то она должна обеспечивать защиту всех граждан, - продолжил Цеков. - Обвинения в адрес России голословные".

Стремление Украины во всем обвинять Россию он объясняет тем, что подобные заявления "хорошо воспринимаются на Западе". "На самом деле, с учетом общей обстановки на Украине - там бурный расцвет преступности на фоне тотальной русофобии", - заключил Цеков.

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