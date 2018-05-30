Нерезиденты за неполные два месяца после расширения санкций США продали российских ОФЗ на 200 миллиардов рублей, сообщила в среду первый зампред Банка России Ксения Юдаева. При этом в ЦБ считают, что российский финансовый рынок, реагируя на апрельские санкции, показал свою зрелость.

Минфин США расширил санкционный список 6 апреля, добавив в него около 40 новых фигурантов, включая представителей крупного частного бизнеса, ориентированного на экспорт. Российский фондовый и валютный рынки отреагировали на это почти трехдневным падением. Влияние санкций проявилось в ослаблении рубля и снижении стоимости ценных бумаг из-за их продажи нерезидентами, говорится в опубликованном вчера ЦБ обзоре финансовой стабильности.

Наиболее продолжительный и масштабный объем продаж произошел тогда на рынке ОФЗ, он составил 100 миллиардов рублей. За период с расширения санкций и до конца мая нерезиденты продали ОФЗ уже на 200 миллиардов рублей, уточнила Юдаева, комментируя обзор. Доля иностранцев на рынке российского госдолга к текущему моменту снизилась с рекодных 34,5 процента до 31 процента, рассказала она. По словам Юдаевой, в продажах ОФЗ нерезидентами нет ничего необычного, они происходили в целом в рамках общего выхода инвесторов с развивающихся рынков.

Реагируя на санкции, российский финансовый рынок показал зрелость и достаточную устойчивость ко внешним шокам, отмечается в обзоре. Несмотря на резкий рост волатильности в апреле, реакция участников рынка была краткосрочной и не потребовала значимого вмешательства регулятора, подчеркивают в ЦБ. Единственным вмешательством Банка России стала приостановка покупок валюты для минфина, к приобретению же ОФЗ регулятор не прибегал, конкретизировала Юдаева.