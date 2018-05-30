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30.05.2018 16:30
Рубрика: Общество

Каникулы без гаджета

Чего не хватает детям и почему родители не могут им это дать
Текст: Татьяна Владыкина
По данным Росстата, в России живет почти 27 миллионов детей. Накануне летних каникул и Международного дня защиты детей корреспондент "РГ" поговорила с основателем "Российского детского фонда", писателем Альбертом Лихановым о том, чего не хватает современным детям и почему современные взрослые не могут им этого дать.
Альберт Лиханов: Поведение - это вообще не о еде и не о бытовом комфорте, это прежде всего про отношения. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Альберт Лиханов: Поведение - это вообще не о еде и не о бытовом комфорте, это прежде всего про отношения. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Альберт Лиханов: Поведение - это вообще не о еде и не о бытовом комфорте, это прежде всего про отношения. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Альберт Анатольевич, с чего начнет лето "Российский детский фонд"?

Альберт Лиханов: С праздника. В 31-й раз подряд вместе с лучшими столичными театрами (начиная с Большого) приглашаем детей на бесплатные спектакли. 1 июня к нам приедет 11 тысяч детей из 26 регионов России и бывших Союзных республик, из Франции, Германии, Испании, Индии, Китая. Дети-инвалиды, дети из несостоятельных семей, дети-сироты, а также победители конкурсов и соревнований. Ребята пробудут в Москве пять дней, их ждут прогулки по столице, музеи.

Фото: Depositphotos.com
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Но это разовая акция, дети увидят красивую жизнь и вернутся в свое "неблагополучие".

Альберт Лиханов: Здесь важен эффект эмоционального воздействия. Это такой психологически-позитивный удар, который обязательно скажется на биографии каждого ребенка. Они уедут с любовью, интересом к нам и пониманием того, как относятся к ним в Москве и России. Когда-нибудь это поможет изменить сложившиеся ложные представления о нас.

За что сегодня должно быть стыдно взрослым?

Альберт Лиханов: Недавно в вашей газете я прочитал заметку "Гаджет двух слов не свяжет" о дислексии младшеклассников. Меня потрясли цифры. В результате гаджетизации всей страны 37 процентов детей младшего возраста поражены дислексией. Мне кажется, это должно очень тревожить взрослых. Гаджетомания - это дисфункция деятельности маленького ребенка. Уже в детском саду родители с радостью покупают пятилетнему ребенку гаджет. А радость в чем? Чтоб ребенок отстал, не мешал.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Неужели ваши родители ничем от вас не откупались?

Альберт Лиханов: Тогда было нечем. Мы слушали сказки по радио, замечательные народные артисты читали эти сказки, мы заслушивались. В кинотеатрах фильм шел по три месяца, "Чапаева" я смотрел раз 40. И было у нас еще одно чудо - книги. Сейчас невозможно себе представить, чтобы целый класс после уроков летел в раздевалку, одевался и бежал в городскую библиотеку, чтобы успеть захватить в читальном зале два экземпляра "Трех мушкетеров" и один "Десять лет спустя". Остальные стояли в очереди, книгу давали только на час в день. Я, кстати, был записан в пяти библиотеках. До десятого класса я начитал столько, что мне до сих пор хватает. Если сегодня ребенка отключить от всего и дать ему только книги, он будет более развитым, чем с гаджетом в руках.

Литература должна вырабатывать в детях иммунитет ко всякой грязи

Сегодня у детей есть все, но мне кажется, что современным детям не хватает чего-то главного.

Альберт Лиханов: Им не хватает близости. Души взрослого человека. Если взрослые близки со своими детьми, то в детское подсознание волей-неволей переходят правила поведения, нравственные установки (это можно, но не надо). Например, моя бабушка, всего несколько раз, но очень вдумчиво сказала - старайся быть послушным. Это значит - слушай людей. Сначала слушай, а потом говори сам. Поведение - это вообще не о еде, не о бытовом комфорте, это - отношения. А отношениям у нас сегодня придается самое минимальное значение.

Вы можете назвать тот момент, когда отношения перестали быть в приоритете?

Фото: EPA
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Альберт Лиханов: Сегодня человек человеку не друг - близкий, знакомый, коллега. Отношения перестали быть в приоритете примерно в то время, когда писатель Даниил Гранин начал создавать общество милосердия в Петербурге. Он тогда был уже не молодой. Однажды он вышел на улицу, споткнулся и упал и, видимо, потерял сознание. Когда очнулся - не мог подняться. И ему никто не пытался помочь. Эта ситуация - справедливый тест на взаимоотношения людей друг к другу.

Что для вас - быть писателем?

Альберт Лиханов: Служение. Литература должна вырабатывать в детях иммунитет ко всякой грязи, к неправильности. Не в лоб, а аргументами показывать человеку истинный путь.

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