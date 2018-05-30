Члены Совета Федерации продолжат мониторить попытки вмешательства в дела России

В феврале комиссия подготовила ежегодный доклад по вопросам своего ведения, но, по словам ее председателя Андрея Климова, не могла обнародовать этот раздел в период избирательной кампании. Решено было сделать тему вмешательства в выборы предметом отдельного доклада и представить его после инаугурации избранного главы государства.

Комиссия выявила и обобщила "неопровержимые факты противоправного вмешательства извне в выборы президента РФ" в 2018 году, а также предложила ряд мер законодательного и общего характера для предотвращения подобных попыток в будущем.

"Сразу хочу сказать: эти попытки успехом не увенчались, наш народ зримо сплотился вокруг кандидата Владимира Путина, против которого в значительной степени и были нацелены недавние зарубежные атаки", - отметил Андрей Климов, представляя доклад комиссии на пленарном заседании. "Означает ли, однако, сказанное, что мы должны оставить без внимания то, что творится извне, в период подготовки и проведения минувших выборов? Уверенно - нет", - добавил он.

Во-первых, считает сенатор, эти незаконные деяния требуют должного реагирования, во-вторых, "оппоненты России за рубежом не успокаиваются и готовятся к будущему реваншу". "А раз так - то мы должны сделать собственные выводы, в том числе - в законодательной сфере", - подчеркнул он.

Члены временной комиссии выделили десять основных направлений, по которым происходило вмешательство в выборы президента. Среди них: проведение на территории России перед выборами закрытых социологических исследований в интересах зарубежных государственных структур за счет иностранного финансирования (в т.ч. Пентагона); навязывание извне конкретных кандидатов в президенты РФ; массированная внешняя пропаганда в течение всего периода (порядка 1 000 публикаций), включая "день тишины" и день голосования, вплоть до инструкций на русском языке для желающих сорвать выборы; финансирование (в том числе - с использованием "серых схем") российских "гражданских активистов", участвующих в предвыборной агитации и в "контроле за выборами"; распространение клеветы в отношении В.В. Путина, российской политической системы и выборов, внешней и внутренней политики РФ в целях создания негативных образов среди избирателей и у внешней аудитории (в частности, вокруг гарантировано популярных спортивных, правозащитных, религиозных, гендерных и т.п. тем).

Проявлением внешнего вмешательства в выборы главы российского государства сенаторы также считают воспрепятствование голосованию россиян на Украине, консультирование конкретных участников выборного процесса, кибератаки на сайт ЦИК, публичное непризнание результатов выборов, а также стимулирование недовольства в обществе.

Освещение российских выборов на Западе было предвзятым, утверждают сенаторы. "По данным комиссии, менее 1% инопубликаций на тему президентских выборов 2018 года содержали позитивную оценку выборов, а негатив - более половины", - отмечается в докладе.

"Полученные в распоряжение комиссии результаты мониторинга иностранных СМИ, работавших в этот период на русском и языках народов России и содержавших несомненные признаки агитационно-пропагандистской деятельности, позволили выявить 12 СМИ, которые, по сути, наиболее активно занимались вмешательством во внутренние дела РФ", - говорится в тексте доклада. При этом 11 изданий "находятся на финансировании из иностранных государственных фондов (бюджетов), наибольшее число такого рода СМИ (8) входят в американский Совет управляющих вещанием (BBG)".

Пятая часть публикаций была посвящена так называемой забастовке избирателей. В качестве примера приводится заметка Deutsche Welle от 12 марта 2018 года, в которой говорилось о способах протестной деятельности на выборах: "испортить бюллетень", "забрать бюллетень с собой", "получить открепительное удостоверение, но не пойти голосовать", "проголосовать за кандидата, который вызывает меньше негативных эмоций", "не ходить на выборы".

Авторы доклада также утверждают, что эти действия находились в координации с другими громкими антироссийскими акциями - "от информационных кампаний до пресловутых санкций, а также откровенных провокаций ("дело Скрипаля", "химические атаки в Сирии" и т.п.)".

После объявления итогов выборов "поддерживаемая Западом часть российской оппозиции попыталась сымитировать массовый протест и недовольство населения результатами, полученными 18 марта". "С этой целью, - отметил Климов, - использовались самые разные поводы, зачастую не связанные непосредственно с избирательным процессом. Как, например, блокировка на основании судебного решения мессенджера "Телеграм. При этом иностранные ставленники упорно трактовали любое возмущение граждан как недоверие к Кремлю".

Для противодействия внешнему вмешательству в выборы и другие внутренние процессы сенаторы рекомендуют, во-первых, ввести в законодательство само определение этого деяния. Формулировка ранее уже была предложена комиссией Совфеда: "вмешательством во внутренние дела Российской Федерации является не основанная на общепризнанных принципах и нормах международного права, а также международных договорах Российской Федерации деятельность иностранных государств, юридических и физических лиц, их объединений, имеющая целью изменение основ конституционного строя, территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней и внешней политики, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти. К вмешательству во внутренние дела не относится деятельность, осуществляемая на основании договоров, заключенных с иностранными партнерами в установленном российским законодательством порядке уполномоченными органами государственной и муниципальной власти в пределах их компетенции". Авторы отмечают, что она опирается на текст Конституции РФ.

Ряд предложений касается собственно избирательного процесса. Для его защиты от внешнего влияния предлагается запретить иностранцам и лицам с двойным гражданством быть доверенными лицами кандидатов на выборах всех уровней лиц, предусмотреть административную и уголовную ответственность для неграждан РФ, принимающих в любой форме участие в избирательных кампаниях в России, запретить изготовление агитматериалов за рубежом для использования на территории РФ, предусмотреть в законодательстве понятие "нежелательная деятельность" для физических ли.

Сенаторы предложили и ряд мер общего характера, не связанных с изменениями в законодательство. Это введение особого характера отношений с государствами, применяющими санкции, активизация судебно-претензионной работы по факту противоправных и клеветнических действий зарубежных стран, а также использование всех доступных международных площадок для объединения усилий в деле противодействия вмешательству извне во внутренние дела суверенных государств.

"Сильной стороной этого доклада является целый набор предложений, в том числе - законодательного характера, своеобразная "дорожная карта", направленная на защиту государственного суверенитета нашей страны", - отметил в ходе обсуждения доклада вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, курирующий международные вопросы. "Полагаю, что работа комиссии должна быть продолжена с акцентом на разработку конкретных законодательных инициатив", - добавил он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также призвала коллег не расслабляться и продолжать совершенствование методов защиты. "Враг, как известно, силен и коварен, они, конечно, тоже будут совершенствовать свои методы, формы финансирования, использовать все более иезуитские серые схемы для тех, кто расшатывает ситуацию вокруг России", - сказала она. "Мне кажется, что данная комиссия должна продолжить свою работу. На этом эта история не заканчивается. Надо мониторить ситуацию, анализировать и предлагать адекватные меры", - добавила она.

Комиссия, отмечается в докладе, предполагает в период мая - декабря 2018 года обсудить в открытом и закрытом режимах с участием представителей федеральных ведомств финансово-экономические и технологические аспекты защиты государственного суверенитета, а также более детально исследовать угрозы в сферах образования, воспитания и культуры, с особым акцентом на риски, связанные с деструктивным влиянием на молодежь, включая несовершеннолетних граждан РФ и студентов. Особое внимание будет уделено возможным провокациям в ходе чемпионата мира по футболу и предстоящей региональной избирательной кампании.