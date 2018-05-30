Что движет людьми, покушающимися на великие шедевры

Новости

Захарова сравнила "убийство" Бабченко со "смертью" Бубликова 23:19
Собянин: Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией 22:39
В ФРГ полицейские застрелили пассажира поезда с ножом 22:39
В Удмуртии сильный ветер оставил без света более девяти тысяч домов 22:25
Российские нефтяники пообещали сдержать рост цен на топливо 22:10
Рэпер Face доставлен полицию за драку 22:07
Путин: Россия готова сохранить транзит газа через Украину 21:17
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией 21:16
Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги 20:45
Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 20:36
Пушков назвал "убийство" Бабченко циничным водевилем по-киевски 20:27
Минздрав предложил запретить торговлю табаком 31 мая 19:48
ФК "Кубань" выступил с заявлением о ситуации в клубе 19:43
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ 19:42
Погибшие в ЛНР украинские военные подорвались на собственной мине 19:29
В Петербурге руфер сорвался с Ростральной колонны 19:29
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России 19:21
"Деловая Россия" предложила вариант защиты жертв западных санкций 18:50
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова 18:48
Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 18:38
В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому 18:35
Глава Счетной палаты высказался против повышения НДС 18:33
Лавров и Помпео договорились работать над улучшением отношений РФ и США 18:32
Завербованный СБУ сотрудник РЖД добровольно сдался ФСБ 18:29
"Матч ТВ" и сайт канала покажут все матчи ЧМ 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
30.05.2018 22:19
Рубрика: Культура

Безумцы и жертвы

Что движет людьми, покушающимися на великие шедевры
Текст: Андрей Васянин, Ирина Невинная
Российская газета - Неделя №7580 (117)

Зачем они это делают

Вандалы, демонстрирующие разрушительное поведение, существовали всегда. Достаточно вспомнить Герострата, чье имя осталось в веках благодаря преступлению - поджогу. Что же кроется за склонностью к вандализму?

- Это, во-первых, могут быть психологические проблемы: желание выделиться, доказать себе и всем, что "я могу сделать нечто, недоступное другим", - говорит Сергей Ветошкин, врач-психиатр, завотделением психиатрической клиники. - Трудно однозначно указать причины. Может, не хватило внимания и тепла в детстве. Или человек не выдержал текущих проблем - с работой, в личной жизни, и его прорвало. В таких случаях речь всегда идет о несчастных с завышенными ожиданиями от жизни, когда ожидания эти не оправдались.

Фото: пресс-служба СПбГУ
Петербургские ученые раскрыли тайны портретов элиты эпохи Ренессанса

Вторая группа людей, склонных к вандализму, по мнению Ветошкина, это уже ближе к психиатрии. Это люди, имеющие какие-то психические расстройства, эндогенные заболевания, шизофрению. Ты уже можешь не отдавать себе отчет, что творишь и чем это тебе грозит. Может включиться и бредовый мотив: к примеру, ты уверен, что картина недостоверно отображает исторические факты, а потому ее надо уничтожить Еще вариант - расстройства личности, когда человек подвержен сиюминутным импульсам. Психанул - и сделал, не думая о последствиях. Спусковым крючком может послужить и алкоголь, провоцирующий агрессию и склонность действовать импульсивно, а эндогенные заболевания в 30% случаев сопровождаются алкоголизмом или наркоманией, уточнил доктор.

Проявления вандализма - от наиболее мягких форм в виде того же граффити и до случаев расправы с шедеврами - не такая уж редкость. Они происходят везде, в том числе и в благополучных странах.

- Конечно, есть способы вычислить преступника визуально: по поведению, мимике, жестам. В Израиле есть методика, помогающая устанавливать возможных террористов, - говорит Сергей Ветошкин. - Таких специалистов называют профайлерами - их подготовка дело сложное и дорогое. Можно с трудом себе представить, что наши музеи смогут обзавестись такими сотрудниками. И, конечно, держать под контролем каждого нереально. Так что предусмотреть, какая картина и почему может вызвать у психически неуравновешенного человека позыв броситься на нее, не в состоянии ни хранители, ни реставраторы. Нападения случаются регулярно и по разным причинам, предотвратить их все едва ли возможно, а закрывать все высокопрочным стеклом дорого. Вот и шедевр Репина был укрыт стеклом обычным и огорожен лишь столбиками с проволокой. И не был застрахован: по словам главного хранителя Третьяковки Татьяны Городковой, у других полотен страховки также нет - этого не требует закон. В наших условиях выход один: получше защищать шедевры.

Справка

Герострат - житель древнегреческого Эфеса, ради того, чтобы обессмертить себя, сжегший в 356 г. до н.э. храм Артемиды Эфесской. Его именем с тех пор называют людей, готовых ради того, чтобы войти в историю, совершить что-то ужасное.

Комментарий

Андрей Куча, начальник отдела страхования культурных ценностей "АльфаСтрахование"

- Музейные экспонаты страхуются в нашей стране, когда они отправляются на выставки. Это, к слову, мировая практика. За рубежом постоянные коллекции тоже, как правило, не страхуют. Редкое исключение - отдельные произведения или коллекции, принадлежащие частным владельцам во Франции, США, Швейцарии, Германии. Причина того, что тотальное страхование не используется, простая: из всего, имеющегося в запасниках, музеи выставляют самое лучшее. Естественно, эти ценности и самые дорогие. Если страховать все в совокупности - это будут астрономические суммы, каким бы мизерным не был установлен страховой тариф.

Что касается выставочных экспонатов, они страхуются практически от всех рисков: кражи, умышленного или случайного повреждения, стихийных бедствий, утраты при транспортировке и т.д. Исключения единичные - например, не страхуется риск радиоактивного заражения. Да и реставрация тоже не считается страховым случаем.

Конкретные суммы назвать не могу, поймите меня правильно. Во-первых, стоимость шедевров - это вещь во многом условная, ведь все понимают, что уникальное произведение искусства, по сути, бесценно. Кроме того, хотя страховщики не подписывают никаких обязательств о неразглашении, мы прекрасно знаем, что музеи не приветствуют, когда в прессе всплывают цифры со многими нулями. Не хотят привлекать внимание к этим вещам, чтобы не вызывать слюноотделение у возможных преступников. Музеи - наши клиенты, и мы прислушиваемся к их мнению.

Подробности

От вандалов страдали произведения искусства всех жанров - скульптура, актуальное искусство, живопись.

  • 14 сентября 1975 года в амстердамском Рейксмузеуме бывший школьный учитель, психически нездоровый голландец Вилхелмус де Ринк хлебным ножом нанес 12 порезов картине Рембрандта "Ночной дозор".
  • "Русалочка" в Копенгагене стала местом паломничества для современных любителей отличиться. Впервые вандалы положили на нее глаз в 1961 году, облив скульптуру краской. В 1963-м ее обезглавили. В 1998 году памятник снова обезглавили, в 2003 году отпустили "в свободное плавание". В последний раз на русалочку нападали в 2007 году, когда на глазах у туристов ее стали раскрашивать в розовый цвет.
  • В 1997 году российский художник-акционист Александр Бренер в голландском Стеделийк-музее на картине Малевича "Супрематизм" нарисовал знак доллара зеленой краской из баллончика, сочтя это акцией, освежающей работу знаменитого авангардиста. Бренер получил по решению суда пять месяцев тюремного заключения и пять месяцев условно.
  • 15 июня 1985 года в ленинградском Эрмитаже картина Рембрандта "Даная" подверглась нападению сумасшедшего, который облил холст серной кислотой и дважды нанес удары ножом. Вандалом оказался житель Литвы Бронюс Майгис. Он объяснил свой поступок политическими мотивами и даже кричал, исполняя свое дело, "Свободу Литве!".
  • 13 июня 2012 года молодой человек дополнил полотно Пабло Пикассо "Женщина в красном кресле", нарисовав на нем матадора, убивающего быка. Инцидент произошел в музее американского города Хьюстон Menil Collection, где картина выставляется с момента его открытия в 1987 году. Сразу после инцидента картина была доставлена в отдел реставрации, где специалистам удалось полностью удалить следы краски.
  • 7 октября 2012 года картина экспрессиониста Марка Ротко была повреждена в лондонской галерее современного искусства "Тейт Модерн". Неизвестный мужчина зашел в один из залов музея и написал в углу картины Ротко "Владимир Уманец 12. Потенциальный кусок желтизны". Ответственность за порчу полотна взял на себя российский художник Владимир Уманец.
  • В декабре 1956 года в Лувре боливиец Уго Унгаза Виллегас запустил в полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза" камнем. С тех пор у левого локтя "Моны Лизы" едва заметная отметина.

Главное сегодня

Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Турция пригрозила закрыть военные базы для США
В "Газпроме" ответили на принудительное взыскание с него долга