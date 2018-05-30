Что движет людьми, покушающимися на великие шедевры

Зачем они это делают
Вандалы, демонстрирующие разрушительное поведение, существовали всегда. Достаточно вспомнить Герострата, чье имя осталось в веках благодаря преступлению - поджогу. Что же кроется за склонностью к вандализму?
- Это, во-первых, могут быть психологические проблемы: желание выделиться, доказать себе и всем, что "я могу сделать нечто, недоступное другим", - говорит Сергей Ветошкин, врач-психиатр, завотделением психиатрической клиники. - Трудно однозначно указать причины. Может, не хватило внимания и тепла в детстве. Или человек не выдержал текущих проблем - с работой, в личной жизни, и его прорвало. В таких случаях речь всегда идет о несчастных с завышенными ожиданиями от жизни, когда ожидания эти не оправдались.
Вторая группа людей, склонных к вандализму, по мнению Ветошкина, это уже ближе к психиатрии. Это люди, имеющие какие-то психические расстройства, эндогенные заболевания, шизофрению. Ты уже можешь не отдавать себе отчет, что творишь и чем это тебе грозит. Может включиться и бредовый мотив: к примеру, ты уверен, что картина недостоверно отображает исторические факты, а потому ее надо уничтожить Еще вариант - расстройства личности, когда человек подвержен сиюминутным импульсам. Психанул - и сделал, не думая о последствиях. Спусковым крючком может послужить и алкоголь, провоцирующий агрессию и склонность действовать импульсивно, а эндогенные заболевания в 30% случаев сопровождаются алкоголизмом или наркоманией, уточнил доктор.
Проявления вандализма - от наиболее мягких форм в виде того же граффити и до случаев расправы с шедеврами - не такая уж редкость. Они происходят везде, в том числе и в благополучных странах.
- Конечно, есть способы вычислить преступника визуально: по поведению, мимике, жестам. В Израиле есть методика, помогающая устанавливать возможных террористов, - говорит Сергей Ветошкин. - Таких специалистов называют профайлерами - их подготовка дело сложное и дорогое. Можно с трудом себе представить, что наши музеи смогут обзавестись такими сотрудниками. И, конечно, держать под контролем каждого нереально. Так что предусмотреть, какая картина и почему может вызвать у психически неуравновешенного человека позыв броситься на нее, не в состоянии ни хранители, ни реставраторы. Нападения случаются регулярно и по разным причинам, предотвратить их все едва ли возможно, а закрывать все высокопрочным стеклом дорого. Вот и шедевр Репина был укрыт стеклом обычным и огорожен лишь столбиками с проволокой. И не был застрахован: по словам главного хранителя Третьяковки Татьяны Городковой, у других полотен страховки также нет - этого не требует закон. В наших условиях выход один: получше защищать шедевры.
Справка
Герострат - житель древнегреческого Эфеса, ради того, чтобы обессмертить себя, сжегший в 356 г. до н.э. храм Артемиды Эфесской. Его именем с тех пор называют людей, готовых ради того, чтобы войти в историю, совершить что-то ужасное.
Андрей Куча, начальник отдела страхования культурных ценностей "АльфаСтрахование"
- Музейные экспонаты страхуются в нашей стране, когда они отправляются на выставки. Это, к слову, мировая практика. За рубежом постоянные коллекции тоже, как правило, не страхуют. Редкое исключение - отдельные произведения или коллекции, принадлежащие частным владельцам во Франции, США, Швейцарии, Германии. Причина того, что тотальное страхование не используется, простая: из всего, имеющегося в запасниках, музеи выставляют самое лучшее. Естественно, эти ценности и самые дорогие. Если страховать все в совокупности - это будут астрономические суммы, каким бы мизерным не был установлен страховой тариф.
Что касается выставочных экспонатов, они страхуются практически от всех рисков: кражи, умышленного или случайного повреждения, стихийных бедствий, утраты при транспортировке и т.д. Исключения единичные - например, не страхуется риск радиоактивного заражения. Да и реставрация тоже не считается страховым случаем.
Конкретные суммы назвать не могу, поймите меня правильно. Во-первых, стоимость шедевров - это вещь во многом условная, ведь все понимают, что уникальное произведение искусства, по сути, бесценно. Кроме того, хотя страховщики не подписывают никаких обязательств о неразглашении, мы прекрасно знаем, что музеи не приветствуют, когда в прессе всплывают цифры со многими нулями. Не хотят привлекать внимание к этим вещам, чтобы не вызывать слюноотделение у возможных преступников. Музеи - наши клиенты, и мы прислушиваемся к их мнению.
От вандалов страдали произведения искусства всех жанров - скульптура, актуальное искусство, живопись.
- 14 сентября 1975 года в амстердамском Рейксмузеуме бывший школьный учитель, психически нездоровый голландец Вилхелмус де Ринк хлебным ножом нанес 12 порезов картине Рембрандта "Ночной дозор".
- "Русалочка" в Копенгагене стала местом паломничества для современных любителей отличиться. Впервые вандалы положили на нее глаз в 1961 году, облив скульптуру краской. В 1963-м ее обезглавили. В 1998 году памятник снова обезглавили, в 2003 году отпустили "в свободное плавание". В последний раз на русалочку нападали в 2007 году, когда на глазах у туристов ее стали раскрашивать в розовый цвет.
- В 1997 году российский художник-акционист Александр Бренер в голландском Стеделийк-музее на картине Малевича "Супрематизм" нарисовал знак доллара зеленой краской из баллончика, сочтя это акцией, освежающей работу знаменитого авангардиста. Бренер получил по решению суда пять месяцев тюремного заключения и пять месяцев условно.
- 15 июня 1985 года в ленинградском Эрмитаже картина Рембрандта "Даная" подверглась нападению сумасшедшего, который облил холст серной кислотой и дважды нанес удары ножом. Вандалом оказался житель Литвы Бронюс Майгис. Он объяснил свой поступок политическими мотивами и даже кричал, исполняя свое дело, "Свободу Литве!".
- 13 июня 2012 года молодой человек дополнил полотно Пабло Пикассо "Женщина в красном кресле", нарисовав на нем матадора, убивающего быка. Инцидент произошел в музее американского города Хьюстон Menil Collection, где картина выставляется с момента его открытия в 1987 году. Сразу после инцидента картина была доставлена в отдел реставрации, где специалистам удалось полностью удалить следы краски.
- 7 октября 2012 года картина экспрессиониста Марка Ротко была повреждена в лондонской галерее современного искусства "Тейт Модерн". Неизвестный мужчина зашел в один из залов музея и написал в углу картины Ротко "Владимир Уманец 12. Потенциальный кусок желтизны". Ответственность за порчу полотна взял на себя российский художник Владимир Уманец.
- В декабре 1956 года в Лувре боливиец Уго Унгаза Виллегас запустил в полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза" камнем. С тех пор у левого локтя "Моны Лизы" едва заметная отметина.