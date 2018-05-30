Что движет людьми, покушающимися на великие шедевры

Зачем они это делают

Вандалы, демонстрирующие разрушительное поведение, существовали всегда. Достаточно вспомнить Герострата, чье имя осталось в веках благодаря преступлению - поджогу. Что же кроется за склонностью к вандализму?

- Это, во-первых, могут быть психологические проблемы: желание выделиться, доказать себе и всем, что "я могу сделать нечто, недоступное другим", - говорит Сергей Ветошкин, врач-психиатр, завотделением психиатрической клиники. - Трудно однозначно указать причины. Может, не хватило внимания и тепла в детстве. Или человек не выдержал текущих проблем - с работой, в личной жизни, и его прорвало. В таких случаях речь всегда идет о несчастных с завышенными ожиданиями от жизни, когда ожидания эти не оправдались.

Вторая группа людей, склонных к вандализму, по мнению Ветошкина, это уже ближе к психиатрии. Это люди, имеющие какие-то психические расстройства, эндогенные заболевания, шизофрению. Ты уже можешь не отдавать себе отчет, что творишь и чем это тебе грозит. Может включиться и бредовый мотив: к примеру, ты уверен, что картина недостоверно отображает исторические факты, а потому ее надо уничтожить Еще вариант - расстройства личности, когда человек подвержен сиюминутным импульсам. Психанул - и сделал, не думая о последствиях. Спусковым крючком может послужить и алкоголь, провоцирующий агрессию и склонность действовать импульсивно, а эндогенные заболевания в 30% случаев сопровождаются алкоголизмом или наркоманией, уточнил доктор.

Проявления вандализма - от наиболее мягких форм в виде того же граффити и до случаев расправы с шедеврами - не такая уж редкость. Они происходят везде, в том числе и в благополучных странах.

- Конечно, есть способы вычислить преступника визуально: по поведению, мимике, жестам. В Израиле есть методика, помогающая устанавливать возможных террористов, - говорит Сергей Ветошкин. - Таких специалистов называют профайлерами - их подготовка дело сложное и дорогое. Можно с трудом себе представить, что наши музеи смогут обзавестись такими сотрудниками. И, конечно, держать под контролем каждого нереально. Так что предусмотреть, какая картина и почему может вызвать у психически неуравновешенного человека позыв броситься на нее, не в состоянии ни хранители, ни реставраторы. Нападения случаются регулярно и по разным причинам, предотвратить их все едва ли возможно, а закрывать все высокопрочным стеклом дорого. Вот и шедевр Репина был укрыт стеклом обычным и огорожен лишь столбиками с проволокой. И не был застрахован: по словам главного хранителя Третьяковки Татьяны Городковой, у других полотен страховки также нет - этого не требует закон. В наших условиях выход один: получше защищать шедевры.

Справка

Герострат - житель древнегреческого Эфеса, ради того, чтобы обессмертить себя, сжегший в 356 г. до н.э. храм Артемиды Эфесской. Его именем с тех пор называют людей, готовых ради того, чтобы войти в историю, совершить что-то ужасное.

Комментарий

Андрей Куча, начальник отдела страхования культурных ценностей "АльфаСтрахование"

- Музейные экспонаты страхуются в нашей стране, когда они отправляются на выставки. Это, к слову, мировая практика. За рубежом постоянные коллекции тоже, как правило, не страхуют. Редкое исключение - отдельные произведения или коллекции, принадлежащие частным владельцам во Франции, США, Швейцарии, Германии. Причина того, что тотальное страхование не используется, простая: из всего, имеющегося в запасниках, музеи выставляют самое лучшее. Естественно, эти ценности и самые дорогие. Если страховать все в совокупности - это будут астрономические суммы, каким бы мизерным не был установлен страховой тариф.

Что касается выставочных экспонатов, они страхуются практически от всех рисков: кражи, умышленного или случайного повреждения, стихийных бедствий, утраты при транспортировке и т.д. Исключения единичные - например, не страхуется риск радиоактивного заражения. Да и реставрация тоже не считается страховым случаем.

Конкретные суммы назвать не могу, поймите меня правильно. Во-первых, стоимость шедевров - это вещь во многом условная, ведь все понимают, что уникальное произведение искусства, по сути, бесценно. Кроме того, хотя страховщики не подписывают никаких обязательств о неразглашении, мы прекрасно знаем, что музеи не приветствуют, когда в прессе всплывают цифры со многими нулями. Не хотят привлекать внимание к этим вещам, чтобы не вызывать слюноотделение у возможных преступников. Музеи - наши клиенты, и мы прислушиваемся к их мнению.

Подробности

От вандалов страдали произведения искусства всех жанров - скульптура, актуальное искусство, живопись.