7 июня ровно в полдень состоится "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Программа выйдет в эфир телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Вопросы собирают несколько дней, их принимают по разным каналам связи. Традиционно тон беседы зададут россияне из регионов. В прошлом году "Прямая линия" была примечательна тем, что жалобы, просьбы и предложения граждан из каждого региона собирали в отдельную папку, а затем, когда президент встречался с тем или иным губернатором, то передавал ему эту "зеленую папку". Получив такую "папку жалоб и предложений", глава региона должен был разобраться с ними и доложить о проделанной работе. "Российская газета" выяснила, что за год изменилось в судьбах некоторых участников прошлой "Прямой линии".

Справки стали бесплатными

Жительница села Краснокумского Георгиевского района Ставрополья Валентина Саковская, пострадавшая во время паводка, в 2017 году пожаловалась главе государства во время "Прямой линии" на нерасторопность местных чиновников, которые требовали с семьи денег за справки, чтобы выплатить положенные компенсации за утерю имущества во время ЧС. Сейчас Валентина вместе с семьей живет в новом доме, который они купили на деньги от выданного властями жилищного сертификата.

А год назад Саковская оказалась в непростой ситуации. Ее дом, купленный на материнский капитал, был на гране разрушения, со всех сторон пошли трещины, но помощи от государства после наводнения они никак не могли получить.

- Мы ждем комиссию. Пока мы не оплатим справки, никто не приедет. Сумма очень большая - около 15 тысяч. У меня трое детей. Что делать, мы не знаем. Надеемся, что, может быть, вы поможете, - обратилась она тогда к Владимиру Путину.

Глава государства попросил Генеральную прокуратуру РФ разобраться в этом вопросе, а также поручил главе Ставрополья Владимиру Владимирову оперативно вникнуть в ситуацию.

Глава региона приехал к Валентине и даже похвалил ее, сказав, что та поступила правильно, обратив на проблему внимание.

- После "Прямой линии" отношение к нашей ситуации и ситуации тех, кто оказался в похожих условиях, кардинально изменилось. Людям стали объяснять, куда и как обращаться, какие документы готовить, чтобы добиться положенных выплат, - рассказала в разговоре с корреспондентом "РГ" Саковская.

Естественно, о каких-либо деньгах за справки уже речи не шло.

В октябре им выдали государственный жилищный сертификат. Добавив свои средства, они купили новый дом на той же улице, но теперь уже вне зоны затопления, на случай, если оно опять повторится.

Роман Кияшко, Ставропольский край

Миша Сухарев растет здоровым парнем

Прославившийся на всю страну во время прошлогодней "Прямой линии" с Владимиром Путиным новорожденный уфимец Миша Сухарев, который 15 июня отметит первый день рождения, звездной болезнью не страдает. Как и его родители - мама Кристина и папа Артем. Супруги живут обычной жизнью, посвящая все свободное время сыновьям.

- Если честно, то лишнее внимание нам только мешает, мы ведь скромные люди, - поделилась Кристина Сухарева.

В прошлом году во время "Прямой линии" с главой государства журналисты с камерами приехали в уфимскую клинику "Мать и дитя", чтобы свой вопрос смог задать врач-акушер Руслан Гарифуллин. И в тот момент совершенно случайно в кадр попал находившийся поблизости Артем Сухарев. Мужчина только что взял на руки родившегося 20 минут назад сына. Камеры тут же переключились на счастливого отца.

Владимир Путин поаплодировал новому гражданину России вместе со студией, после чего слово дали Руслану Гарифуллину. Врач поинтересовался судьбой материнского капитала, спросил о том, будет ли программа продлена в дальнейшем и возможно ли распространение ее на третьего, четвертого и последующих детей?

- Здесь жадничать нельзя. Продление маткапитала будет. Надо подумать и о том, как стимулировать рождение первого ребенка, - отметил Путин.

Что касается семьи Сухаревых, то им за рождение второго ребенка как раз положен материнский капитал. Правда, мама пока еще не оформляла его.

- Время еще есть, успеем. Сами живем в двухкомнатной квартире, в будущем, конечно, планируем расширяться. Как раз и воспользуемся материнским капиталом, - рассказала Кристина.

Гульназира Ишбердина, Уфа

Зарплата выросла

В жизни Алены Остальцовой, учительницы из города Шелехова Иркутской области, которая в прошлом году дозвонилась на "Прямую линию" президента РФ с вопросом о маленьких зарплатах педагогов, за минувшее время многое изменилось. И не только зарплата. Во-первых, Алена теперь не Остальцова, а Сюрюкина.

- Да, я в этом году вышла замуж. Это наверное, главная перемена моей жизни в этом году, - чуть смущаясь, рассказывает Алена, точнее Алена Валерьевна, как ее зовут коллеги и ученики. - А еще я набрала свой первый класс. В прошлом году я "подхватила" четвероклассников, выпустила их из начальной школы. А в этом - первый раз первый класс. 29 человек. Для учителя это очень значимо. Недавно у них закончился учебный год, мы проводили чаепитие. Это непередаваемые ощущения, когда ты слышишь благодарности от родителей, видишь глазенки своих первоклашек, видишь, как дети рады тебе.

На провокационный вопрос: а не хочется ли уйти из профессии, - Алена Валерьевна только смеется.

- Я за этот год, наоборот, втянулась. С классом участвовали и в школьных конкурсах, и в "капустниках", и в новогоднем утреннике. Принимали участие в городских акциях, например, "Белый голубь" - ко Дню Победы. Рисовали и вырезали голубей, наклеивали на окна школы.

Зарплата начинающего учителя тоже выросла, но вовсе не потому, что до "Прямой линии" были какие-то нарушения, уверяет директор школы Сергей Доброхотов. После вопроса в прямом эфире в школе прошли проверки, подтвердившие, что зарплата начисляется по закону. Просто в этом учебном году у Алены появился пусть и небольшой, но стаж, появились стимулирующие надбавки за внеклассную деятельность, допнагрузку. Что сразу отразилось на конечной сумме.

Екатерина Дементьева, Иркутская область