"Деловая Россия" предложила вариант защиты жертв западных санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент "Деловой России" Алексей Репик рассказали об уголовной ответственности за применение антироссийских санкций.

В организации поддержали законопроект в части введения уголовного наказания для подстрекателей введения санкций Запада.

Напомним, что готовящаяся к принятию инициатива предполагает для таких правокаторов наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. В этой части законопроект организация поддержала, сообщил Репик по итогам встречи.

- Мы предлагаем уголовную ответственность распространить только на провоцирование введения новых санкций и предоставление информации, которая способствует их принятию, - сказал он.

Таким образом, организация не поддерживает другую часть законопроекта - о наказании вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет за применение антироссийских санкций на территории РФ.

- Мы также разработали и предложили Госдуме рассмотреть проект закона, который позволит в частно-правовом поле пострадавшим от санкций гражданам или юрлицам защитить свои интересы - обратиться в суд за компенсацией ущерба, как материального, так и морального, - сообщил президент "Деловой России".

