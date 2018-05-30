Административную ответственность за исполнение санкций введут осенью

Административную ответственность за исполнение санкций могут ввести осенью - в Госдуме рассчитывают до этого времени принять соответствующие поправки. Поправки об уголовном наказании в ГД рассчитывают принять скорее - до конца июля.

Напомним, что Госдума на заседании 17 мая перенесла рассмотрение во втором, основном чтении законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму санкций. Наказание за исполнение западных санкций на территории России может составить до 4 лет лишения свободы.

Работу над законопроектом об уголовном наказании предполагается завершить в весеннюю сессию, уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект о наказании по КоАП будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию, но окончательно будет принят осенью, сообщил он журналистам.

После внесения законодательную инициативу необходимо направить в регионы.

На вопрос о том, какие именно будут предусмотрены административные санкции, спикер пояснил, что этот вопрос прорабатывается. Володин пояснил, что международный опыт в сфере уголовной ответственности не подходит, потому что в тех же США и в Европе предусмотрены "настолько серьезные меры ответственности, что их нельзя просто брать и вслепую переносить в наше законодательство".