В Италии обнаружено старейшее дерево Европы возрастом 1230 лет

Scientists determined the age of this 1,230-year-old Heldreich’s pine using a novel combination of tree-ring analysis and radiocarbon dating https://t.co/kxWMhBKHDZ — National Geographic (@NatGeo) 26 мая 2018 г.

В Национальном парке Поллино на юге Италии международная группа ученых обнаружила старейшее дерево Европы. Возраст сосны Гельдрейха, названной Италус, составил 1230 лет. Об этом сообщается в научном журнале Ecology.

Работы по поиску древнего дерева велись три года. Первоначально исследователи под руководством профессора Джанлуки Пиовезана из Тосканского университета обнаружили в высокогорной местности на границе Калабрии и Базиликаты несколько старых хвойных деревьев. Особое их внимание привлекла сосна с высохшей верхушкой в форме шипа и несколькими живыми ветвями в середине. К сожалению, сердцевина ствола, в которой располагались самые древние годовые кольца, отсутствовала.

"Внутренняя часть дерева была как пыль. Мы никогда не видели ничего подобного По крайней мере 20 сантиметров древесины отсутствовали", - пишет один из ученых Альфредо Ди Филиппо.

Корни дерева были в лучшей форме, поэтому команда ученых решила посмотреть, смогут ли они раскрыть свой возраст, используя новый метод, сочетающий несколько существующих способов. В итоге при исследовании годовых колец и радиоуглеродного анализа древесины удалось установить возраст Италуса - 1230 лет. То есть сосна появилась в здешних горах в 788 году нашей эры - за 200 лет до крещения Руси, в эпоху походов короля франков Карла Великого и Арабского халифата.

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