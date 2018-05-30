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30.05.2018 10:46
Рубрика: Культура
Проект: Наука

В Италии обнаружено старейшее дерево Европы возрастом 1230 лет

Текст: Николай Грищенко

В Национальном парке Поллино на юге Италии международная группа ученых обнаружила старейшее дерево Европы. Возраст сосны Гельдрейха, названной Италус, составил 1230 лет. Об этом сообщается в научном журнале Ecology.

Фото: facebook.com/worldoceanmuseum
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Работы по поиску древнего дерева велись три года. Первоначально исследователи под руководством профессора Джанлуки Пиовезана из Тосканского университета обнаружили в высокогорной местности на границе Калабрии и Базиликаты несколько старых хвойных деревьев. Особое их внимание привлекла сосна с высохшей верхушкой в форме шипа и несколькими живыми ветвями в середине. К сожалению, сердцевина ствола, в которой располагались самые древние годовые кольца, отсутствовала.

"Внутренняя часть дерева была как пыль. Мы никогда не видели ничего подобного По крайней мере 20 сантиметров древесины отсутствовали", - пишет один из ученых Альфредо Ди Филиппо.

Корни дерева были в лучшей форме, поэтому команда ученых решила посмотреть, смогут ли они раскрыть свой возраст, используя новый метод, сочетающий несколько существующих способов. В итоге при исследовании годовых колец и радиоуглеродного анализа древесины удалось установить возраст Италуса - 1230 лет. То есть сосна появилась в здешних горах в 788 году нашей эры - за 200 лет до крещения Руси, в эпоху походов короля франков Карла Великого и Арабского халифата.

Кстати

Недавно немецкие и российские ученые под руководством Михаила Жилина из Института археологии РАН определили возраст деревянной скульптуры - уральского Шигирского идола.

Эксперты установили, что сделанному из лиственницы артефакту 11 600 лет. Таким образом это самый древний из сохранившихся до нашего времени памятников монументального искусства. Ранее это звание принадлежало гробнице фараона Хеопса в Гизе, которой всего 4500 лет.

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