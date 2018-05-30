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30.05.2018 18:24
Рубрика: Спорт

Макарова дала осечку

В Париже остается все меньше россиянок
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
Количество российских теннисисток в одиночной сетке "Ролан Гаррос" продолжает сокращаться. Дальше второго круга не смогла пройти Екатерина Макарова, уступившая чешке Барборе Стрыцовой в двух сетах - 4:6, 2:6.

Ранее с дистанции сошли Екатерина Александрова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова.

Фаворитам Открытого чемпионата Франции тоже нелегко достаются победы. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп в очередной раз пробует выиграть первый в карьере "Большой шлем". Она дважды была близка к титулу на "Ролан Гаррос", но в 2014-м проиграла россиянке Марии Шараповой, а в прошлом году - латвийке Елене Остапенко, которая уже вылетела с турнира, не сумев защитить титул. Очередной поход за "Шлемом" Халеп начала с победы над представительницей США Элисон Риске - 2:6, 6:1, 6:1.

Фото: EPA
Мария Шарапова заставила понервничать своих болельщиков

А накануне был день двух экс-первых ракеток мира - россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс.

Шарапова стартовала с не очень убедительной победы над голландкой Рихел Хогенкамп (6:1, 4:6, 6:3), которую уже обыгрывала в двух сетах на Уимблдоне-2015. Следующая соперница Марии - хорватка Донна Векич - действует гораздо агрессивнее, как призналась сама россиянка. К тому же теннисистки никогда не встречались друг с другом. Так что Шарапова не стала оценивать свои шансы в предстоящем матче, а также на турнире в целом. Даже несмотря на успехи в Мадриде и, главным образом, в Риме, где Мария добралась до полуфинала и обыграла Эшли Барти, Доминику Цибулкову, Дарью Гаврилову и Елену Остапенко, она остается осторожной в ожиданиях.

- Игры всегда складываются по-разному. Именно поэтому я по-прежнему получаю удовольствие от выступлений. Каждый турнир - это новый вызов и новые возможности справиться с испытаниями, - приводит слова Шараповой официальный сайт "Ролан Гаррос". - В теннисе ситуации на корте не повторяются. Конечно, ты можешь использовать свой опыт и знания, которые помогали раньше, но всегда приходится сталкиваться с неожиданностями и трудностями.

Но в любом случае я очень рада вернуться в Париж. Хотелось бы привезти с этого "Ролан Гаррос" как можно больше хороших воспоминаний.

Фото: Evan Agostini/ Invision/ AP
Фото: российская теннисистка Шарапова снялась в сериале "Миллиарды"

В перспективе Шарапова может выйти на Серену Уильямс в четвертом круге. Пока же на старте американка выбила из борьбы чешку Кристину Плишкову - 7:6 (7:4), 6:4. Но появление Серены в Париже, которая не успела набрать форму к первому "мэйджору" сезона Australian Open после рождения дочери, вызвало фурор совсем не из-за отличных ударов по мячу. На корте она появилась в обтягивающем черном комбинезоне, который тут же окрестили "костюмом кошки". А сама Серена призналась, что чувствует себя в нем супергероем.

Готова ли она на подвиги? Уильямс-старшая, которая сейчас занимает 451-ю строчку в рейтинге WTA, всегда говорила, что возвращается для того, чтобы снова выиграть "Большой шлем" и стать лучшей теннисисткой. Однако у Серены-матери, которая всего восемь месяцев назад родила дочку Олимпию, приоритеты все-таки сместились.

Мария Шарапова: Каждый матч - это новый вызов, новое испытание, но я готова к любым трудностям

- Я очень многое дала теннису, а теннис - мне. Я безмерно благодарна за то, как сложилась моя карьера. Но сейчас я строю все планы вокруг дочери, - отметила Серена. - Хочу, чтобы она знала, что является главной в моей жизни.

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