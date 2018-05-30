Электрокар Tesla в режиме автопилота врезался в полицейский автомобиль

В американском штате Калифорния автомобиль компании Tesla, двигаясь в режиме автопилота, врезался в машину полиции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел во вторник в городе Лагуна-Бич. Пустой полицейский автомобиль стоял в зоне дороги, отведенной для парковки. В результате ДТП незначительно пострадал только водитель электрокара Model S. Обеим машинам причинен существенный ущерб.

Последний подобный случай произошел 11 мая в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Электрокар Model S, находившийся под управлением автопилота, врезался в стоявшую пожарную машину. Сидевшая за рулем Tesla женщина-водитель получила перелом лодыжки.