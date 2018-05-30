Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на досрочных выборах 24 июня может получить 54 процента голосов и снова возглавить страну. Такие данные привел официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Махир Унал.

"Наша партия сохраняет свои позиции, занятые на выборах 1 ноября 2015 года. Судя по опросам общественного мнения, на предстоящих выборах уровень поддержки Тайипа Эрдогана ожидается на уровне 54 процентов, а ПСР - до 47 процентов", - сказал чиновник. При этом Унал подчеркнул, что не стоит доверять сообщениям в оппозиционных СМИ о снижении в стране уровня поддержки ПСР и президента Эрдогана.

На досрочных президентских выборах в Турции конкуренцию нынешнему главе государства составят Мухаррем Индже, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Селахаттин Демирташ, лидер прокурдской Партии демократии народов. Кроме того, в избирательные бюллетени внесены имена Мераль Акшенер, первой в Турции женщины, занимавшей в середине 90-х годов пост министра внутренних дел, Темель Карамоллаоглу, лидера консервативной Партии счастья, а также главы Партии "Родина" Догу Перинчек, известного своими антиамериканскими и антизападными взглядами. Одновременно с президентскими в стране пройдут и парламентские выборы.

Для победы в первом туре Эрдогану необходимо получить 50 процентов голосов плюс один голос. В случае второго тура кандидату необходимо набрать большинство голосов.