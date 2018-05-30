Европейские законодатели практически запретили репортажную фотографию

Мои рукоплескания законотворцам Евросоюза. Рукоплескать могу сколько угодно, поскольку руки свободны: фотокамеру придется зачехлить.

В исключительной заботе о торжестве частной жизни эта почтенная публика по существу запретила репортажную съемку на улицах европейских городов. С 25 мая 2018 года, если в объектив вашей фотокамеры случайно попал хотя бы один человек, у которого вы забыли спросить разрешения на обнародование его изображения, - вам грозят дикие штрафы.

Я лично не против privacy, я против дураков. В который раз убеждаюсь, что везде они одинаковы. Вот заставь законодателя Евросоюза бороться за европейские ценности - он и закон о фотографии примет.

Впрочем, у меня есть некоторые подозрения. Я подозреваю, что в конечном итоге закон, который поэтически называется General Data Protection Regulation, лоббирует вид съемки, особенно любимый чиновниками всех стран, - это селфи. Тут вот никаких проблем нет: снимай себя любимого и радуйся собственному законопослушанию.

На фотографии сверху группа девушек на венецианском мосту Риалто. Они гримасничают как могут, пытаясь запечатлеть навеки черты своих изумительных лиц. При этом очень важно, что в объектив их смартфона не попадают венецианские дворцы с прохожими, сам мост - шедевр архитектуры - с прохожими опять же. Они приедут к себе домой из этого архитектурного рая и будут наслаждаться своими нечеловечески прекрасными мордашками. Чего, собственно, и требует от них новый закон. Вот эта карточка теперь будет напоминать мне о замечательном "праве селфи".

А ниже - фотографии выдающегося французского фотографа Вилли Рони. Они уже вне закона. Как и репортажная съемка великого Картье-Брессона.

Ну что тут скажешь...

Желаю вам хорошей выдержки, господа.