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30.05.2018 17:39
Рубрика: Экономика

ФАС потребовала от компаний увеличить производство бензина

Текст: Александра Воздвиженская
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что нефтекомпании должны увеличить производство и поставки автомобильного бензина и дизеля на внутренний рынок, чтобы удовлетворить спрос конечных потребителей и избежать нарушения законодательства.

В противном случае производители могут получить предупреждение ФАС. Об этом регулятор сообщил 30 мая со ссылкой на замруководителя Анатолия Голомолзина. Он напомнил, что крупные нефтекомпании заключили в 2011 году четырехсторонние соглашения (с ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом) для ликвидации дефицита моторного топлива в России.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"В четырехсторонних соглашениях содержится оговорка о том, что в случае неисполнения обязательств по производству светлых нефтепродуктов в объемах, необходимых для обеспечения поставок на внутренний рынок, может быть рассмотрен вопрос об обеспечении соблюдения требований антимонопольного законодательства, в том числе о выдаче предупреждений", - сказал Голомолзин.

ФАС, изучив ситуацию в опте и рознице, пришла к выводу, что рост цен начался с марта этого года в том числе из-за недостаточного предложения топлив на бирже и во внебиржевом сегменте. Сейчас совместный приказ ФАС и Минэнерго предполагает, что компании реализуют на бирже пять процентов произведенного дизеля, десять процентов бензина и авиакеросина, два процента мазута. Насколько компании отклонились от норматива, ФАС не раскрыла, но указала, что основная доля снижения пришлась на "Роснефть". Регулятор выдал компании предупреждение и потребовал от нее до 8 июня устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства (выполнить условия четырехсторонних соглашений, нарастить поставки на внутренний рынок вместо экспорта, не ограничивать отгрузку мелким оптом).

"Мы с ФАС работаем вполне эффективно и предупреждение от ФАС - это вполне рабочая ситуация, и мы их слушаем и исправляем", - заявил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. При этом он выразил мнение, что проблема роста цен на розничном рынке нефтепродуктов связана с фискальным регулированием.

ФАС также выяснила, что компания "Газпром нефтехим Салават" нарастила в апреле в 4,7 раза отгрузку на экспорт нафты. Схожей тактики придерживались "Газпром" и "Газпром нефть". Регулятор считает, что эти объемы необходимо перенаправить на внутренний рынок, и запросил у компаний технико-экономическое обоснование увеличения экспорта.

Фото: depositphotos.com
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Еще пяти участникам рынка - ТАИФ-НК, "ФортеИнвест", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и Антипинский НПЗ - ФАС направила уведомления об исполнении обязательств по четырехсторонним соглашениям (в первом квартале они нарушили условие по объему поставок светлых нефтепродуктов на внутренний рынок).

В начале недели ФАС разъясняла, что основные причины роста цен на топливо в России - это рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтекомпаниями внеплановых ремонтов НПЗ и недостаточность предложения топлив на биржевых торгах. 

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