Новости

"Деловая Россия" предложила вариант защиты жертв западных санкций 18:50
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова 18:48
Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 18:38
В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому 18:35
Глава Счетной палаты высказался против повышения НДС 18:33
Лавров и Помпео договорились работать над улучшением отношений РФ и США 18:32
Завербованный СБУ сотрудник РЖД добровольно сдался ФСБ 18:29
"Матч ТВ" и сайт канала покажут все матчи ЧМ 18:22
Кудрин назвал сбережения населения источником инвестиций в экономику 18:20
Лукашенко обратился к выпускникам: Помните - вы нужны своей Родине! 18:20
ФК "Кубань" не получил лицензию и вылетел во второй дивизион 18:16
Видео: В Заполярье ветер сорвал крышу с жилого дома 18:08
США ввели санкции против шести граждан и трех компаний Ирана 17:59
Путин заявил об условиях возврата к строительству болгарской АЭС "Белене" 17:45
Саратовцу сустав заменили протезом, изготовленном на 3D-принтере 17:44
Минский театр приедет на гастроли в Калининград 17:43
Сотни населенных пунктов в ЦФО остались без света 17:42
В Петербурге досрочно установят мемориальную доску Даниилу Гранину 17:28
Военные в Сирии опровергли новое наступление боевиков на Пальмиру 17:25
В Петербурге задержали экс-главу комитета по строительству Ленобласти 17:21
Ингушетия создаст интернет-дружины для противодействия терроризму 17:17
В России появится реестр населения 17:12
Глава Ингушетии назвал имя боевика, напавшего на храм в Грозном 17:07
Фото: вокалистка группы Serebro Серябкина изменилась до неузнаваемости 17:05
Ветер в Москве повалил 16 деревьев 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 19:02
Рубрика: Спорт

Готовят мячи и клюшки

Финал в российской Суперлиге будут играть до трех побед
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
В министерстве спорта РФ состоялось заседание Исполкома Федерации хоккея с мячом России, на котором были подведены итоги сезона 2017/2018 годов и определены контуры будущего чемпионата.
В новом сезоне болельщики ждут успехов от национальной сборной России на чемпионате мира. Фото: Егор Алеев/ТАСС В новом сезоне болельщики ждут успехов от национальной сборной России на чемпионате мира. Фото: Егор Алеев/ТАСС
В новом сезоне болельщики ждут успехов от национальной сборной России на чемпионате мира. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), главной темой, которая интересует клубы и болельщиков, стала формула и сроки проведения соревнований. Чемпионат России среди команд Суперлиги сохранит круговую систему на первом этапе. А вот в серии плей-офф, куда выйдут восемь лучших клубов, участников ждут изменения: серии 1/4 финала пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная - до трех побед.

Названы лучшие игроки Суперлиги по хоккею с мячом

Бронзовые медали неудачники полуфиналов разыграют в дуэли до двух побед. При этом эксперимент с выбором соперников на стадии 1/4 финала повторен не будет, и соперники сыграют по классической "перекрестной" схеме. Календарь Суперлиги должен быть опубликован не позднее 1 августа 2018 года. Планируется, что старт сам чемпионат возьмет в пятницу, 2 ноября этого года.

Сохранит свою формулу Кубок России, первый этап которого пройдет с 19 по 27 сентября в двух городах. По два лучших клуба из групп "Восток" и "Запад" получат право сыграть в "Финале четырех", запланированном с 25 по 27 октября. Также члены Исполкома поддержали участие студенческой сборной России на предварительном этапе турнира на внеконкурсной основе. А вот матч за Суперкубок страны назначен на 2 декабря: в нем сыграют чемпион страны сезона 2017/18 и обладатель Кубка России сезона 2018/19. В случае победы "СКА-Нефтяника" за трофей поспорит финалист Кубка страны.

Разумеется, один из главных показателей работы федерации - результаты сборных команд страны. В сезоне 2017/2018 годов Россию на международной арене представляли шесть команд, трем из которых удалось завоевать звание чемпионов мира. Как отметил глава отечественного и мирового хоккея с мячом Борис Скрынник, федерация затрачивает немало средств для полноценного обеспечения сборных команд - в частности, на проведение сборов, питание, медикаменты и экипировку.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Путин обещал помочь Иркутску со стадионом для бенди

Выступавший с докладом куратор сборных команд Сергей Мяус подчеркнул необходимость усиления тренерских штабов команд, а также контроля за учебно-тренировочными сборами. После обсуждения кандидатур рулевых сборных Исполком ФХМР утвердил в должностях Михаила Юрьева (мужская национальная сборная России), Владимира Китькова (юниорская), Александра Савченко (старшие юноши), Александра Межуева (студенческая женская) и Александра Артемьева (девушки).

Не забыли участники Исполкома и про региональные федерации. Были утверждены заявки на вступление в ряды федерации Ассоциации хоккея с мячом Москвы, а также их коллег из Ярославской и Самарской областей. А также ознакомился со сложной ситуацией в Кировской области, о которой рассказал исполнительный вице-президент регионального Центра развития хоккея с мячом Андрей Маури. На сегодня кировская "Родина" на 50 процентов финансируется на средства попечителей, однако это не решает всех имеющихся проблем. На заседании было вынесено решение, что от лица Исполкома ФХМР будет подготовлено обращение к губернатору Кировской области о поддержке "Родины" и регионального хоккея с мячом.

Главное сегодня

Турция пригрозила закрыть военные базы для США
"Газпром" прокомментировал принудительное взыскание с него долга
Минтруд рассказал о пособиях на детей до трех лет
Уильяма Браудера отпустили на свободу
Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"