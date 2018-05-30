В министерстве спорта РФ состоялось заседание Исполкома Федерации хоккея с мячом России, на котором были подведены итоги сезона 2017/2018 годов и определены контуры будущего чемпионата.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), главной темой, которая интересует клубы и болельщиков, стала формула и сроки проведения соревнований. Чемпионат России среди команд Суперлиги сохранит круговую систему на первом этапе. А вот в серии плей-офф, куда выйдут восемь лучших клубов, участников ждут изменения: серии 1/4 финала пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная - до трех побед.

Бронзовые медали неудачники полуфиналов разыграют в дуэли до двух побед. При этом эксперимент с выбором соперников на стадии 1/4 финала повторен не будет, и соперники сыграют по классической "перекрестной" схеме. Календарь Суперлиги должен быть опубликован не позднее 1 августа 2018 года. Планируется, что старт сам чемпионат возьмет в пятницу, 2 ноября этого года.

Сохранит свою формулу Кубок России, первый этап которого пройдет с 19 по 27 сентября в двух городах. По два лучших клуба из групп "Восток" и "Запад" получат право сыграть в "Финале четырех", запланированном с 25 по 27 октября. Также члены Исполкома поддержали участие студенческой сборной России на предварительном этапе турнира на внеконкурсной основе. А вот матч за Суперкубок страны назначен на 2 декабря: в нем сыграют чемпион страны сезона 2017/18 и обладатель Кубка России сезона 2018/19. В случае победы "СКА-Нефтяника" за трофей поспорит финалист Кубка страны.

Разумеется, один из главных показателей работы федерации - результаты сборных команд страны. В сезоне 2017/2018 годов Россию на международной арене представляли шесть команд, трем из которых удалось завоевать звание чемпионов мира. Как отметил глава отечественного и мирового хоккея с мячом Борис Скрынник, федерация затрачивает немало средств для полноценного обеспечения сборных команд - в частности, на проведение сборов, питание, медикаменты и экипировку.

Выступавший с докладом куратор сборных команд Сергей Мяус подчеркнул необходимость усиления тренерских штабов команд, а также контроля за учебно-тренировочными сборами. После обсуждения кандидатур рулевых сборных Исполком ФХМР утвердил в должностях Михаила Юрьева (мужская национальная сборная России), Владимира Китькова (юниорская), Александра Савченко (старшие юноши), Александра Межуева (студенческая женская) и Александра Артемьева (девушки).

Не забыли участники Исполкома и про региональные федерации. Были утверждены заявки на вступление в ряды федерации Ассоциации хоккея с мячом Москвы, а также их коллег из Ярославской и Самарской областей. А также ознакомился со сложной ситуацией в Кировской области, о которой рассказал исполнительный вице-президент регионального Центра развития хоккея с мячом Андрей Маури. На сегодня кировская "Родина" на 50 процентов финансируется на средства попечителей, однако это не решает всех имеющихся проблем. На заседании было вынесено решение, что от лица Исполкома ФХМР будет подготовлено обращение к губернатору Кировской области о поддержке "Родины" и регионального хоккея с мячом.