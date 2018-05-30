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Фото: Кайли Миноуг отпраздновала свое 50-летие полностью голой

Новость 30.05.2018, 15:36 | Текст: Олег Усков
Фото: Charles Sykes/Invision/AP
Фото: Charles Sykes/Invision/AP

Пока актриса и модель Памела Андерсон красит стены древнего Парижа своей новой, с иголочки, грудью и подтянутым лицом, ее ровесница, австралийская актриса и певица Кайли Миноуг, идет и того глубже.

28 мая изящной барышне стукнул "полтинник", по поводу чего она порадовала подписчиков в Instagram решительно "голым" снимком. На котором прикрывается лишь пышно инкрустированной гитарой.

"Любим тебя, твои песни, ты великолепна!" - загалдели юзеры. А один написал: "Ну гитарку-то убери". Еще Кайли назвали "принцессой поп-музыки", и где-то отчетливо расплакалась маленькая жадина Бритни Спирс.

Кайли родилась в 1968-м в Мельбурне и стяжала славу еще школьницей - в восьмидесятые снимаясь в национальном "мыле" "Соседи".

На счету Миноуг чертова дюжина "номерных" альбомов, призовые места в чартах и десятки ролей в фильмах и сериалах, включая уничтоженного критиками "Уличного бойца", "Мулен Руж!", "Разлом Сан-Андреас", "Корпорацию "Святые моторы", "Галаванта" и "Доктора Кто".

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