Фото: Кайли Миноуг отпраздновала свое 50-летие полностью голой

Пока актриса и модель Памела Андерсон красит стены древнего Парижа своей новой, с иголочки, грудью и подтянутым лицом, ее ровесница, австралийская актриса и певица Кайли Миноуг, идет и того глубже.

28 мая изящной барышне стукнул "полтинник", по поводу чего она порадовала подписчиков в Instagram решительно "голым" снимком. На котором прикрывается лишь пышно инкрустированной гитарой.

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue) 27 Май 2018 в 4:07 PDT

"Любим тебя, твои песни, ты великолепна!" - загалдели юзеры. А один написал: "Ну гитарку-то убери". Еще Кайли назвали "принцессой поп-музыки", и где-то отчетливо расплакалась маленькая жадина Бритни Спирс.

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue) 29 Май 2018 в 1:04 PDT

Кайли родилась в 1968-м в Мельбурне и стяжала славу еще школьницей - в восьмидесятые снимаясь в национальном "мыле" "Соседи".

На счету Миноуг чертова дюжина "номерных" альбомов, призовые места в чартах и десятки ролей в фильмах и сериалах, включая уничтоженного критиками "Уличного бойца", "Мулен Руж!", "Разлом Сан-Андреас", "Корпорацию "Святые моторы", "Галаванта" и "Доктора Кто".