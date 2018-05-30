Где московским школьникам подработать на каникулах?

Для многих столичных школьников летние каникулы - это возможность не только отдохнуть, но и заработать. Правда, выйдя из-за парты на рынок труда, они сталкиваются со многими трудностями: одни работодатели готовы принять только совершеннолетних, другие предлагают мизерную оплату, а третьи просят поработать без договора и нередко обманывают. Как не ошибиться с выбором?

В резюме подростку следует указать опыт участия в академических и общественных проектах, волонтерскую деятельность и другие виды занятости. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

20 тысяч за пять часов

Самый простой и надежный путь для желающего работать подростка - обратиться в Центр занятости молодежи, который за два года после открытия помог найти работу десяткам тысяч ребят. Это учреждение подчиняется столичному департаменту труда и соцзащиты и создано специально для помощи в трудоустройстве. Молодым москвичам тут готовы найти как постоянную, так и временную работу.

Причем каждому обратившемуся стараются предложить несколько вакансий. Сейчас в банке данных центра больше 13 тысяч предложений от 500 с лишним работодателей. Чтобы получить одно из них, подросткам от 14 до 18 лет нужно просто прийти в учреждение на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1.

Работу предложат не только на время каникул, но и в любые другие периоды, свободные от учебы, к примеру, по вечерам. Несовершеннолетним легко помогут устроиться курьером, помощником тренера, дворником, кухонным или подсобным рабочим, оператором call-центра и т.д.

Зачастую выйти на работу можно сразу же, без дополнительного обучения и стажировки. У трудоустройства через центр занятости много плюсов. Во-первых, учреждение выступает посредником между подростком и работодателем и само заключают трудовой договор. Во-вторых, зарплата складывается из двух источников - выплат работодателя и материальной поддержки от центра. В итоге вполне можно рассчитывать на доход в 20 тысяч рублей ежемесячно - для школьника деньги вполне приличные.

В департаменте соцзащиты гарантируют - свою первую зарплату школьник получит не ниже 18 742 рублей - это размер минимальной оплаты труда в городе. К тому же заплатят их подросткам за максимум 5 рабочих часов в день, а ребятам от 16 до 18 лет - за максимум 7 часов. Такие ограничения накладывает закон, и именно с этим связано то, что во многих вакансиях для молодежи упоминается почасовая оплата. Центр занятости, кстати, гарантирует соблюдение всех прав юных работников и выплату им заработка в полном объеме, так что не стоит бояться обмана.

С прицелом на будущее

Для подработки школьники чаще всего выбирают простую работу. В числе самых популярных специальностей - курьеры, библиотекари, администраторы, рабочие. Проще всего трудоустроиться старшеклассникам, учащимся 10-11-го классов. Причем многие из них ищут не просто подработку на лето, а полноценную работу и зарабатывают порой больше родителей, рассказывает президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. По его словам, так часто поступают ребята с навыками программирования - в этой отрасли высокие зарплаты и спрос на молодых.

Официально устроиться на работу школьники могут только после 14-летия. Но иногда желание заработать возникает даже раньше.

Руководитель портала для молодых специалистов career.ru Ирина Святицкая советует подросткам сразу присмотреться к своей будущей профессии. Например, если в будущем школьник хотел бы стать журналистом - можно попроситься внештатным автором в районную газету, и даже если не будет оклада, за статью редакция точно заплатит гонорар. А если есть желание стать актером, можно смело идти на съемочную площадку, где всегда не хватает людей.

"Важно как можно раньше пробовать себя в разных специальностях, особенно если уже что-то нравится. В помощниках режиссера не только заработаешь, но и познакомишься с рабочим процессом изнутри - сколько длятся съемки, как проходят репетиции. Лучше понять ошибку на этом этапе, чем после университета", - подчеркнула Святицкая.

Резюме - залог успеха

Куда бы ни пришлось устраиваться, первое, что спросит работодатель, - резюме. Несовершеннолетнему, как и любому другому соискателю, важно его составить, учитывая определенные требования. Специализированные сайты по поиску работы предлагают сразу заполнить готовые формы. Но в департаменте труда и соцзащиты советуют один раз составить резюме в формате Word, чтобы отправлять его работодателям по электронной почте.

Резюме подростка обычно похоже на анкету взрослого соискателя по структуре, но некоторые графы будут отличаться. К примеру, обязательно следует указать опыт участия в академических и общественных проектах, волонтерскую деятельность и другие виды занятости, даже если за них не платили деньги. Нужно отметить и компьютерные навыки, а также знание иностранных языков и другие способности. В качестве дополнительных сведений уместно указать личные качества, достижения в спортивной и сфере дополнительного образования, увлечения.

Конкурентоспособное резюме выдерживается в едином стиле, отвечая основным требованиям: краткости, структурированности, правдивости, грамотности. Обязательно нужно приложить фотографию - качественную, деловую, без отвлекающего фона.

В центре занятости молодежи несколько раз в месяц проходят практические занятия, где учат правильно составлять резюме и вести себя на собеседовании.

Кстати

Трудоустройство молодых людей в Центре занятости молодежи абсолютно бесплатно. Единственное условие - нужно лично посетить центр и иметь при себе следующие документы:

паспорт или документ, его заменяющий;

для граждан с инвалидностью - индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, содержащую заключение с рекомендациями об условиях труда.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте центра czmol.ru.