В Москву с рабочим визитом прибыл Шэнь Хайсюн - генеральный директор Медиакорпорации Китая.

Гендиректор "РГ" Павел Негоица и глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн договорились вновь встретиться и обсудить новые формы сотрудничества. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Эта недавно созданная структура объединила в себе Центральное телевидение, Центральное народное радио, а также Международное радио Китая (МРК), с которым ФБГУ "Редакция "Российской газеты" связывают годы успешного сотрудничества.

Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица встретился с китайским гостем, обсудив состояние совместных проектов "РГ" и МРК, которые унаследует Медиакорпорация Китая.

Среди них журнал "Дыхание Китая", выходящий в составе "РГ" в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге и Иркутске. Зафиксировав удовлетворение уровнем работы, два руководителя обсудили расширение географии распространения журнала и договорились встретиться для развития новых форм сотрудничества, прежде всего в мультимедийной сфере.