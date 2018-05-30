Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"

Киев должен перестать критиковать Берлин за его участие в проекте "Северный поток-2". Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Вы не должны нас обвинять, - сказал он на пресс-брифинге в Киеве. - Даже если мы говорим о "Северном потоке-2", мы говорим также о будущем и безопасности Украины".

По словам Штайнмайера, Берлин прилагает усилия по обеспечению транзита газа через украинскую территорию. "Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты", - сказал президент ФРГ.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России через Балтийское море до Германии. Кремль неоднократно призывал не политизировать эту тему. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к "Северному потоку-2" исключительно как к экономическому проекту.