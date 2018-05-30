Новости

Бывшие клиенты хабаровского "Уссури" получат пенсии в других банках 06:12
Электрокар Tesla в режиме автопилота врезался в полицейский автомобиль 06:02
США введут новые правила выдачи виз гражданам Китая 05:49
Украинский чемпион по мас-рестлингу скончался в Польше 05:28
В Приморье леопарды образовали "звездную" пару 05:16
Кандидату в президенты Мексики подарили "президентское кресло" 05:15
Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2" 04:52
На Сахалине из-за разрушения автотрассы введен режим ЧС 04:47
В Забайкалье в ДТП со "скорой" погибли три человека 04:46
Глава минюста США получил выговор за отказ вмешиваться в дело РФ 04:34
Адвокат: Вайнштейн 10 лет встречался с "изнасилованной" им женщиной 04:06
В Британии 14 человек пострадали при массовом ДТП 03:42
Венесуэльского полицейского обвинили в гибели 68 человек 03:30
В Совфеде убийство Бабченко назвали провокацией 03:11
В обесточенных районах Якутии для сдачи ЕГЭ подготовили генераторы 03:09
Москалькова обратится к омбудсмену Украины после убийства Бабченко 02:52
Россия ответила на призывы взять вину за крушение Boeing на Украине 02:25
В Саратове НКО инвалидов признали иностранным агентом 02:19
РФ предложила Совбезу принять заявление в поддержку Минских соглашений 01:45
Израиль повторил обстрел сектора Газа 01:43
Пушков прокомментировал убийство журналиста в Киеве 01:19
Пожар в петербуржском торговом доме "Пассаж" ликвидирован 01:17
Небензя: Украина может обвинить в убийстве Бабченко Россию 00:55
Израильские ВВС поразили 40 целей в секторе Газа 00:38
Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко 00:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
30.05.2018 04:52
Рубрика: В мире

Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"

Киев должен перестать критиковать Берлин за его участие в проекте "Северный поток-2". Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фото: Depositphotos.com
Что ждет российские газопроводы в Европе

"Вы не должны нас обвинять, - сказал он на пресс-брифинге в Киеве. - Даже если мы говорим о "Северном потоке-2", мы говорим также о будущем и безопасности Украины".

По словам Штайнмайера, Берлин прилагает усилия по обеспечению транзита газа через украинскую территорию. "Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты", - сказал президент ФРГ.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России через Балтийское море до Германии. Кремль неоднократно призывал не политизировать эту тему. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к "Северному потоку-2" исключительно как к экономическому проекту.

Главное сегодня

Небензя: Украина может обвинить в убийстве Бабченко Россию
Израиль повторил обстрел сектора Газа
Россия ответила на призывы взять вину за крушение Boeing на Украине
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США