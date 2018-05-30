Герой России нелегал Алексей Козлов совершил поступок, которого не знала мировая разведка

Это был человек-кремень. Рассказ Алексея Козлова о пытках в тюрьме смертников в ЮАР мне никогда не привести полностью - изуверство и надругательство, душа не выдерживает, нельзя излагать такое на бумаге. По пятницам его водили на казни, и он не знал, вернется ли в камеру, очередной раз увидев смерть через повешение. А он выдержал, не сказал ни слова.

Полковник Козлов по старой привычке терпеть не мог фотографироваться. Пришлось мне его долго уговаривать. Фото: Из архива Николая Долгополова

Откуда это стало известно? Тогда на нас уже работал агент-американец Эймс, который регулярно сообщал: в Претории пытают вашего полковника, а он молчит. И через два с половиной года Козлова все-таки обменяли на десяток американских и английских шпионов. Плюс, знай наших, на офицера из армии ЮАР, специально по просьбе Москвы захваченного кубинцами в джунглях Анголы и доставленного в Западный Берлин.

Довелось присутствовать на большом торжестве в переполненном Кремлевском дворце. И все, в огромном зале находившиеся, как один встали, когда на экране мелькнули кадры: президент Путин награждает уже Героя России Алексея Михайловича Козлова еще одной боевой наградой. Каким же должно быть в самых разных спецслужбах уважение к полковнику Службы внешней разведки, чтобы вот так в едином порыве...

А награждали за небывалое, в истории мировой разведки не случавшееся. Отработав после обмена несколько лет в московском центре, Козлов обратился с просьбой к генералу Владимиру Дроздову вновь отправить его на "работу в особых условиях". И начальник нелегального Управления согласился. Кому же взбредет в голову, что человек, только-только избежавший смерти, вновь рискнет собственной жизнью. Ему дали новый паспорт, придумали легенду, и полковник Козлов исчез на годы, превратившись в месье ли, в сеньора или пана. Уверял меня, что никто и никогда не узнает, где он был и что делал, "не без определенной пользы для внешней разведки". Иногда в наших долгих беседах проскальзывало нечто, что вроде бы давало ключ к разгадке. Я строил догадки. Он лишь ухмылялся. Знаете, каким был Козлов? Однажды во время съемки фильма о нем легкомысленная режиссерша невзначай спросила: "Но можно же было облегчить существование, выдать им хоть частичку правды?" Козлов встал и ушел. Одно предположение о предательстве было для него оскорбительным.

Раньше до ареста он был "немцем". В переводе с профессионального использовал паспорт гражданина ФРГ. Предлагал оборудование для химчистки, объездив приблизительно сто стран. И на относительно откровенных примерах доказывал мне: "И работая в химчистке, можно глубоко проникнуть в чужие секреты".

Был неимоверно осторожен. Родившегося в Западной Германии ребенка крестил бывший эсэсовец. Со своими, с русскими, за двадцать с лишним лет жизни в особых условиях никогда не общался. Никаких связных - опасно. За себя был уверен: все делаю правильно, а они? Вдруг приведут хвоста. Избегал сеансов радиосвязи, передавая ценнейшую информацию, как говорят в разведке, "безлично". Отправлял ее хитрейшим способом по почте. Оставлял в тайниках. И в то же время был общителен, заводил друзей. В основном среди тех, кто мог быть полезен нашей стране для обеспечения безопасности.

Два с лишним года разведчик-нелегал Алексей Козлов провел в камере смертников

Главная задача - проникнуть в те государства, с которыми у СССР не было дипломатических отношений. И были среди них места, в которые никогда до него не ступала нога советского человека, например…

Так он оказался в ЮАР, с которой у СССР в ту пору никаких связей. Юрий Иванович Дроздов, вспоминая о деталях обмена, без улыбки повторял: "Знали б они, кого меняют, запросили бы у нас не дюжину, а двадцать своих агентов".

Одна из операций, о которой можно рассказать, была проведена в ЮАР, Замбии, Ботсване и Малави. Задание: узнать, есть в ЮАР атомная бомба или нет. Сумасшедшая страна апартеида могла вдруг взять да так жахнуть. Или не могла? И как в этом случае строить политику? Неподалеку от Кейптауна удалось зафиксировать похожую на атомный взрыв вспышку. Было - не было?

В Малави в городе Блантайр белых немного. А те, что жили там, знали друг друга и с удовольствием приняли в свой белый клуб, он же круг, милягу-немца. Тот любил пиво, обожал поговорить, иногда официант обносил всех сидевших выпивкой, заказанной щедрым коммерсантом. И в тот раз сидели, мирно тянули пенистое и вдруг заговорили об атомной бомбе. И Козлов не упустил момент, на всякий случай вбросил: надо же, думали, будто в ЮАР есть атомная бомба, но нет.

И тут дремавшая немолодая женщина оживилась. Открыла глаза, потом и рот: "Как это - нет? Мы же вместе с израильтянами обмывали то удачное испытание шампанским. И не каким-нибудь, а "Вдовой Клико".

"Немец" сделал вид, что не поверил. И тогда обидевшаяся дама представилась полным именем и фамилией. Рассказала, что несколько лет работала в научно-исследовательском центре Пелендаба. А всем известно, что именно в нем велись работы в ядерной области. А сейчас она вышла на пенсию и тихо доживает свои дни в Малави.

Проверка доказала, что все сошлось. И дама не врала, только трудилась не научным работником, а секретаршей, носившей на подпись шефу все секретные документы. Подтвердилась дата взрыва. Назвала она даже имена иностранных ученых, за большие деньжищи сотрудничавших с режимом апартеида в ЮАР.

худшее из зол

Как вышли на нелегала спецслужбы ЮАР? Старая вечная песня, гнусную арию из которой приходится часто ли - реже прослушивать всем разведкам мира. Да, Козлов, это его любимое выражение, "все делал верно, правильно". Никаких ошибок. Но выдал предатель Гордиевский, с которым он вместе учился в институте международных отношений.

Козлов отправлялся в короткий отпуск на Родину через Скандинавию. Там, в третьей стране, а не в той, где жил, и поменял через резидента свой настоящий немецкий паспорт, на временные документы. Гордиевский узнал и сообщил в чужие спецслужбы о русском нелегале.

Но почему его арестовали в ЮАР? Жил-то он в Италии, а Гордиевский работал на английскую Сикрет Интеллидженс Сервис. "А потому, - объяснили ему при расставании в Претории, - чтобы тебе какая-нибудь английская или французская тюрьма не обернулась санаторием. Вот ты и отмучился два с половиной года у нас в камере смертников".

"А что бы вы сказали Гордиевскому, встреться он вам сегодня?" - спросил я Алексея Михайловича, когда мы прогуливались по улице. Козлов смачно сплюнул на мостовую.

Мой и ваш Герой скончался в возрасте 80 лет в конце 2015 года. Со своей долгой болезнью он боролся, как и всегда в своей жизни, мужественно.