45-летний экс-гитарист широко популярного в узких кругах американского музыкального коллектива АхСх (цензурная версия написания эпатажного названия) Джош Мартин умер после того, как упал на эскалаторе. Об этом сообщил сегодня NME.

Как уточняет журнал, ссылаясь на информацию от полиции, Джош "занимался клоунадой, катаясь на поручне эскалатора" в торговом центре Providence Place в Провиденсе, штат Род-Айленд, США. В какой-то момент упав и ударившись головой около закусочной.

Тело музыканта отвезли в городскую больницу, где и признали мертвым.

Полиция все еще исследует кадры инцидента с камер видеонаблюдения, но официальные лица уже готовы заявить, что происшествие - несчастный случай и нет ни малейших указаний на то, что гитарист покончил с собой или стал жертвой чьего-то злого замысла.

Grindcore guitarist Josh Martin dies aged 45.https://t.co/lKgps8rms1 — Twitter Moments (@TwitterMoments) 30 мая 2018 г.

Мартин присоединился к АхСх в 1996 году и играл с ними до 2001 года. После покинул коллектив на несколько лет и вновь влился в состав ВИА в 2006-м. Оставался в рядах ансамбля до 2011 года, до момента распада команды, сопряженного со смертью фронтмена АхСх Сета Путнама от сердечного приступа.

АхСх - деструктивно-пародийная группа, исполнявшая озорные припевочки в промежутке от нойзкора до хардкора, по большей части концентрируясь на грайндкоре. Образовался коллектив в 1988 году в Ньютоне - неподалеку от Бостона, Массачусетс.

На счету АхСх девять номерных альбомов и несколько десятков иного рода будоражащих релизов.

Отметим, что выступала группа и в России. По свидетельству выживших очевидцев, выглядев на свой лад грандиозно и как им всегда и хотелось - предельно антимузыкально.