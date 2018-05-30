Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит КНДР 31 мая

31 мая с официальным визитом в КНДР прибудет глава российского дипведомства Сергей Лавров. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

"Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам", - указано в сообщении российского МИД.

Напомним, ранее Лавров неоднократно подчеркивал, что Москва заинтересована в нормализации обстановки на Корейском полуострове и готова приложить для этого необходимые усилия.

"С российской стороны подтвердили, что приветствуем постепенную нормализацию обстановки, прекращение взаимных угроз, готовность к контактам как между двумя Кореями, так и между Северной Кореей и США", - заявил российский министр по итогам переговоров со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо в апреле.