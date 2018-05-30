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Рубрика: В мире

Глава минюста США получил выговор за отказ вмешиваться в дело РФ

Президент США Дональд Трамп сделал выговор главе минюста США Джеффу Сешнсу за отказ вмешиваться в расследование по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

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Глава государства лично просил министра юстиции отказаться от решения не участвовать в любых разбирательствах, касающихся роли России в предвыборных процессах в США. Трамп, узнав о решении Сешнса взять самоотвод, несколько дней не отвечал на звонки главы минюста, а затем сделал выговор министру, заявив ему, что он должен отменить свое решение.

Министр юстиции в прошлом году отказался от участия в любых разбирательствах, касающихся роли России в предвыборных процессах в США из-за скандала, связанного со встречей Сешнса с послом РФ.

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