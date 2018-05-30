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30.05.2018 18:33
Рубрика: Экономика

Глава Счетной палаты высказался против повышения НДС

Текст: Евгений Гайва

Налоги в России, в том числе НДС, можно не повышать. Для этого в бюджетном правиле нужно поднять цену отсечения для нефти до 45 долларов за баррель, либо увеличить дефицит бюджет, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на форуме "Примаковские чтения".

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"Сегодня цены на нефть выше 70 долларов за баррель, и можно на пять долларов за баррель заменить это правило, всего до 45 долларов за баррель. Это поможет избежать повышения налогов", - сказал Алексей Кудрин. Порог отсечения устанавливался на фоне снижения стоимости нефти до 40 долларов. Сейчас иная ситуация, пояснил он.

Кроме того, избежать повышения налогов можно за счет увеличения дефицита федерального бюджета на 0,5 процента ВВП относительно прописанного в бюджете, указал Кудрин. Он добавил, что если этого не сделать, то придется придерживаться жесткого режима, и придется повышать налоги.

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