В Единой лиге определились уже три участника "Финала четырех", который пройдет в Москве на Арене легенд с 8 по 10 июня. Это столичный ЦСКА, питерский "Зенит" и подмосковные "Химки".

В полуфинале армейцы сыграют с "сине-бело-голубыми", а соперником химчан станет победитель в паре УНИКС - "Нижний Новгород". Здесь счет после трех матчей - 2:1 в пользу казанцев. Четвертая игра, которая состоится завтра в столице Татарстана, может стать последней в случае победы хозяев.

А вот ЦСКА, "Зенит" и "Химки" не стали затягивать путь в квартет сильнейших: все перечисленные команды в своих сериях уложились в минимальные три матча.

Изначально, пожалуй, только от ЦСКА можно было ожидать непринужденной прогулки в плей-офф. Все-таки класс подопечных Димитриса Итудиса и латвийского ВЭФа на сегодняшний день несопоставим. Собственно, четвертьфинальные игры это и подтвердили. В каждом из двух предыдущих матчей ЦСКА без особых проблем преодолевал стоочковую планку, оставляя соперника далеко позади.

Ту же картину можно было наблюдать и в третьем матче. "Красно-синие" с первых минут методично наращивали отрыв, не оставив сопернику ни единого шанса - 99:73.

В противостоянии "Зенита" и саратовского "Автодора" были все основания предполагать более плотню борьбу. Тем более что в регулярном чемпионате саратовцы питерцев один раз даже обыграли, причем сделали это уверенно и в гостях (93:79).

Но одно дело регулярный чемпионат, а другое - плей-офф. Здесь команда Василия Карасева не позволила себе потерять концентрацию ни в одном из поединков. Вот и в третьем матче, проходившем на саратовском паркете, зенитовцы контролировали ход игры от и до. Забойщиком у победителей выступил Кайл Курич, набравший 31 очко. Это, к слову, рекорд в плей-офф Единой лиги для игрока, входящего на замену.

Отдельно стоит отметить и снайперские способности Евгения Воронова, который с игры в этот вечер промахнулся лишь однажды, реализовав три из четырех бросков со средней дистанции и все три из-за трехочковой дуги. В итоге в активе Воронова 20 очков. Заметим, что Евгений вступил в игру тоже со "скамейки". Собственно, преимущество в качестве запасных и предопределило превосходство "Зенита". Общий счет матча - 90:78 в пользу питерцев.

- Сегодняшний матч получился, пожалуй, самым тяжелым в этой серии, - поведал наставник зенитовцев Василий Карасев. - Демонстрировали неплохую игру, создавали лидерство в 14 очков, но затем у многих игроков наступала фаза расслабления. Скатывались на неподготовленные броски, переставали агрессивно действовать в защите и на подборах, в отличие от первых двух игр. Надо отдать должное, "Автодор" не сдавался и сражался до конца, сокращая отрыв. Самое главное, что удалось победить и пройти в "Финал Четырех".

Наконец, полным сюрпризом оказался результат в паре "Химки" - "Локомотив-Кубань". Специалисты прогнозировали здесь "рубку", но химчане укротили "железнодорожников" на удивление легко, став первыми, кто квалифицировался в "Финал четырех" Единой лиги. Накануне команда Георгиоса Барцокаса добилась красивой победы на своей площадке - 86:73. Главным героем матча и самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл: защитник набрал 33 очка и сделал 10 результативных передач.

В "Финале четырех" Единой лиги ЦСКА встретится с питерским "Зенитом". А вот соперник "Химок" определится в серии УНИКС - "Нижний Новгород"

После игры наставник "Химок" Георгиос Барцокас не скупился на комплименты в адрес своих игроков, а также пригласил болельщиков на "Финал четырех":

- Хочу отдать должное и поблагодарить игроков, болельщиков и весь клубный офис с тем, что нам удалось выиграть эту серию у очень сильной команды, "Локомотива", причем в трех матчах в течение одной недели. Это совсем непросто, потому что "Локо" был непобедимым в Кубке Европы. Все знают, что у нас много травмированных игроков, вся наша передняя линия травмирована. Мы даже не можем нормально тренироваться, поэтому приходится подключать игроков из второй команды, которые нам очень помогают. Мы выглядим истощенными морально и физически. Поэтому с учетом травм попадание в "Финал четырех" действительно является большим достижением. .

Визави Барцокаса Саша Обрадович тоже сетовал на травмы, но при этом нашел силы признать поражение своей команды.

- Поздравляю "Химки", желаю им удачи в "Финале четырех". Уверен, эта команда с таким составом может выйти в Евролигу. Возможно, ключевым моментом стала потеря нашего лучшего игрока, Райана Брокхоффа. Учитывая все проблемы, с которыми столкнулась наша команда в последние недели, мы не могли выступить лучше, чем выступили. В третьей игре подряд мы испытывали проблемы в атаке. С нашим процентом попаданий сложно обыграть такую команду, в которой играет невероятный Швед, - констатировал наставник "Локомотива-Кубани".