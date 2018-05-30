На этой неделе на территории Центральной России будет стремительно меняться погода, сначала пройдет циклон с грозами и сильным ветром. Следом антициклон, который понизит температуру до -3 градусов, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Очень холодным будет переход с весны на лето. Морозы по всей Центральной России ожидаются в ночь на 1 июня до -3 градусов, в том числе и в Московской области. Также их стоит ждать жителям Оренбургской и Новгородской областей, и в Мурманской области.

В северной части Центрального округа, в том числе в Московском регионе, температура понизится до 9-16 градусов к 31 мая.

На юге переход на лето обещает быть богатым на грозы с градом. Сильные дожди прогнозируются в большинстве республик Кавказского региона.

Потепление на Европейской части страны начнется 2 июня. Температура постепенно пойдет вверх.