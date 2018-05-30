Инфляционные ожидания россиян выросли в мае

Майский опрос ООО "инФОМ" показал, что инфляционные ожидания населения выросли до 8,6 процента, говорится в комментарии. В апреле этот показатель составлял 7,8 процента, в марте - 8,5 процента.

В ЦБ майское увеличение инфляционных ожиданий назвали ожидаемым на фоне усиления курсовых колебаний и ускорения роста цен на бензин. По мнению регулятора, незначительный масштаб роста показателя говорит о снижении его чувствительности к разовым факторам. При этом рост цен на бензин может сдерживать снижение инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы, указывается в комментарии.

По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 2,4 процента. ЦБ прогнозировал, что в мае ее уровень составит 2,3-2,4 процента. Цель Банка России по инфляции на ближайшие годы - удерживать ее уровень вблизи четырех процентов.

По данным Росстата, средняя стоимость литра бензина в апреле выросла на 13 процентов по сравнению с мартом. Его стоимость превысила 40 рублей за литр.