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30.05.2018 11:22
Рубрика: Экономика

Инфляционные ожидания россиян выросли в мае

Текст: Роман Маркелов
В мае 2018 года инфляционные ожидания населения на год вперед выросли до уровня марта. Об этом говорится в комментарии по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям населения, опубликованном Банком России.

Майский опрос ООО "инФОМ" показал, что инфляционные ожидания населения выросли до 8,6 процента, говорится в комментарии. В апреле этот показатель составлял 7,8 процента, в марте - 8,5 процента.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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В ЦБ майское увеличение инфляционных ожиданий назвали ожидаемым на фоне усиления курсовых колебаний и ускорения роста цен на бензин. По мнению регулятора, незначительный масштаб роста показателя говорит о снижении его чувствительности к разовым факторам. При этом рост цен на бензин может сдерживать снижение инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы, указывается в комментарии.

По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 2,4 процента. ЦБ прогнозировал, что в мае ее уровень составит 2,3-2,4 процента. Цель Банка России по инфляции на ближайшие годы - удерживать ее уровень вблизи четырех процентов.

По данным Росстата, средняя стоимость литра бензина в апреле выросла на 13 процентов по сравнению с мартом. Его стоимость превысила 40 рублей за литр.

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