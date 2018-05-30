Инвестор Уильям Браудер задержан в Испании по запросу России

Международный инвестор Уильям Браудер задержан полицией Испании по запросу Интерпола с российской стороны. Об этом сообщил сам Браудер в своем Twitter.

"Только что был арестован испанской полицией в Мадриде на основании российского ордера, поданного в Интерпол. Прямо сейчас меня везут в полицейский участок", - указано в сообщении.

Браудер - международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск. Финансист заочно приговорен в РФ к девяти годам тюремного заключения по "делу Магнитского".