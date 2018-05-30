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Рубрика: В мире

Израильские ВВС поразили 40 целей в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля во вторник вечером подвергли ударам территорию сектора Газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на палестинские СМИ.
МО РФ опровергло информацию о перехвате израильских истребителей

Израильские самолеты начали рейды в северных районах анклава. Так еврейское государство отреагировало на очередные ракетные обстрелы своей территории палестинскими радикалами.

По данным израильтян, со стороны сектора Газа прилетело около 100 ракет, по меньшей мере 35 из них были перехвачены системой ПВО. Армия обороны Израиля поразила 40 целей в прибрежном анклаве.

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