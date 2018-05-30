Армейцы опередили таких грандов, как "Реал" и "Барселону". Собственно, для тех, кто хотя бы немного следит за российским футболом, победа "красно-синих" в данной номинации не должна была смущать. Игорь Акинфеев защищает ворота ЦСКА вот уже 14 лет.
Столько же отыграл на данный момент за клуб Сергей Игнашевич. Чуть больше выступают за команду братья Березуцкие. А игроки вроде Алана Дзагоева и Георгия Щенникова, которые уже десять лет как играют в ЦСКА, не считаются ветеранами.
Все это, конечно, здорово. И "красно-синие", несмотря на кадровый дефицит, как-то умудряются выигрывать трофеи и оставаться в топах. Но для всех очевидно, что клуб находится на грани больших перемен. Перезагрузка необходима, если ЦСКА хочет и дальше оставаться наверху.
Понимает это и руководство "красно-синих". Конечно, расставаться с братьями Березуцкими и Игнашевичем будет невероятно тяжело. На троих они выиграли кучу титулов, стали символами клуба. Но им уже откровенно сложно держаться на высоком уровне.
Что наглядно показали матчи в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.
Надо полагать, с уходом этой троицы армейцы не станут изменять себе и покупать дорогостоящих легионеров. Скорее, мы вновь увидим кого-то из молодежи. Благо в последнее время у ЦСКА редко бывают осечки. Александр Головин за относительно короткий промежуток времени стал одним из лидеров "красно-синих", раскрылся в завершившемся сезоне Константин Кучаев. Так что потенциал у команды есть. Но это, скорее, задел на будущее. А результатов надо добиваться сейчас.
И если ЦСКА хочет наконец преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, ему нужно усиление. Надеяться лишь на опыт ветеранов и непробиваемость Акинфеева, как показывает практика, не самый лучший вариант. Тем более что уже этим летом Акинфеев может остаться единственным в составе ЦСКА, кто выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году.