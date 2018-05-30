Летом прошлого года одна из компаний, занимающейся сбором и анализом статистики в европейском футболе, провела очередное исследование. И выяснила, что самым сыгранным клубом континента является московский ЦСКА. В качестве главного фактора использовалось среднее количество сезонов, проведенных каждым футболистом команды в основном составе.

Армейцы опередили таких грандов, как "Реал" и "Барселону". Собственно, для тех, кто хотя бы немного следит за российским футболом, победа "красно-синих" в данной номинации не должна была смущать. Игорь Акинфеев защищает ворота ЦСКА вот уже 14 лет.

В свое время у Игнашевича были варианты с другими командами, но он остался в ЦСКА. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Столько же отыграл на данный момент за клуб Сергей Игнашевич. Чуть больше выступают за команду братья Березуцкие. А игроки вроде Алана Дзагоева и Георгия Щенникова, которые уже десять лет как играют в ЦСКА, не считаются ветеранами.

Все это, конечно, здорово. И "красно-синие", несмотря на кадровый дефицит, как-то умудряются выигрывать трофеи и оставаться в топах. Но для всех очевидно, что клуб находится на грани больших перемен. Перезагрузка необходима, если ЦСКА хочет и дальше оставаться наверху.

Понимает это и руководство "красно-синих". Конечно, расставаться с братьями Березуцкими и Игнашевичем будет невероятно тяжело. На троих они выиграли кучу титулов, стали символами клуба. Но им уже откровенно сложно держаться на высоком уровне.

Что наглядно показали матчи в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Надо полагать, с уходом этой троицы армейцы не станут изменять себе и покупать дорогостоящих легионеров. Скорее, мы вновь увидим кого-то из молодежи. Благо в последнее время у ЦСКА редко бывают осечки. Александр Головин за относительно короткий промежуток времени стал одним из лидеров "красно-синих", раскрылся в завершившемся сезоне Константин Кучаев. Так что потенциал у команды есть. Но это, скорее, задел на будущее. А результатов надо добиваться сейчас.

И если ЦСКА хочет наконец преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, ему нужно усиление. Надеяться лишь на опыт ветеранов и непробиваемость Акинфеева, как показывает практика, не самый лучший вариант. Тем более что уже этим летом Акинфеев может остаться единственным в составе ЦСКА, кто выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году.