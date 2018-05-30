Запищало. И продолжало завывать и пищать, пока Порываев водил металлоискателем над кочкой. Начали копать. Вынутый ком земли покрутили над поисковой катушкой, оказалось - "пищал" бухарский дирхем. Так кладоискатели называют водочную пробку-кепочку.

Вдоль по деревне

- На каждый сигнал надо реагировать, - говорит Владимир Порываев. - А вдруг там золото?

Следующей находкой был медный женский крестик, утерянный лет 150 назад, рядом нашелся мужской, колечко с украшениями...

- А где люди жили, где ходили, там они и теряли, - говорит кладоискатель. - Мы же идем по деревенской улице.

Мы в чистом поле, за лесом поселок Теняково, невдалеке овраг с ручьем. Улица тут была лет 300 назад. Но наметанным глазом поисковик видит вокруг что-то такое, что ведет его, будто косой машущего прибором на длинной штанге, по странной траектории вверх по холму, за ним спешат рабочий с лопатой и оператор, снимающий находки для канала на YouTube. Металлоискатель снова завыл, и рабочий взялся за лопату...

В этот день разведка "Кладоискательской конторы Владимира Порываева" нашла на бывшей тропе у Тенякова и зафиксировала на видео фрагмент старинной упряжи, несколько советских монет полувековой давности, 4 крестика, в том числе фрагмент большого нательного креста XVI века, старинный поддужный колокольчик...

- Перспективное место, - подытожил день глава экспедиции.

Золотая перчатка

Клады - основной источник дохода частного предприятия Владимира Порываева, а их поиск - основа производственной деятельности компании, в которой задействованы юрист, бухгалтер, менеджеры и другие обязательные участники всякого бизнеса.

"Кладоискательская контора" была зарегистрирована в 2003 г. и пока остается единственным предприятием в России, официально специализирующимся на ремесле Индианы Джонса. Оно тут поставлено на прочную профессиональную базу: у предприятия своя клиентура, заказчики, методики, торговые точки. Кладоискатели, многие из которых, как и сам Порываев, бывшие сотрудники спецслужб, специализируются каждый на своей теме: есть спецы по чердакам, по подводному поиску, по грунтовым работам. Денег, выручаемых от бизнеса, основанного на чистом фарте, хватает, чтобы платить налоги, зарплату, арендовать офисы и торговые помещения. Опыт показывает, что фарт можно организовать и упорядочить.

Во-первых, фирма ищет клады по заявкам. Человек хочет продать унаследованный дом с участком, но слышал, что там зарыто что-то ценное, бизнесмен купил особняк, подозревает, что в нем может быть клад. Дед осерчал на внуков, потерявших монетку, закопал всю коллекцию в огороде, а через неделю умер. Выросшие внуки вызвали через сайт специалистов - и под старой грушей нашлась перчатка с золотом. Если успех более чем вероятен, фирма договаривается о проценте, организует юридическую экспертизу, уточняя права собственности, оформляет договор. В эпизоде с перчаткой Порываев получил по договору 20%.

Пару раз за сезон специалисты выезжают и на поиски библиотеки Ивана Грозного, золота Наполеона или партии. Такие заказы чаще приходят осенью и весной, в сезон обострения у шизофреников. Тут тоже заключается договор, но уже с почасовой оплатой.

Зимой контора выполняет заказы по поиску смартфонов, ключей от джипов, выброшенных в запале ссоры обручальных колец. Занимается "городским старательством": по словам Порываева, один подъезд московской пятиэтажки под снос - это 15 тысяч рублей дохода: в брошенных квартирах отыскиваются серебряные "хлебниковские" подсвечники, ювелирка, пользующийся спросом у дизайнеров советский винтаж...

И еще одна важная статья дохода - консалтинг. Хотите поискать счастье в земле русской - приходите в офис-магазин не просто купить металлоискатель (их ежесезонно продается около 200 в месяц), тут вас за ваши деньги "под ключ" экипируют, снабдят литературой, обучат технологии поиска и работе с прибором.

Так "контора" собирает на сезон, на, собственно, поиск кладов.

Как найти стоянку?

Владимир Порываев ищет клады с 6 лет, с тех пор, как нашел старинную монетку у ручья рядом с домом. Металлоискатель в его руках появился лет в 25, а к 30 он понял, что кладов в русской земле столько, что на них можно и делать бизнес, и отводить душу.

Когда Порываев со товарищи выходит на охоту за кладами, он знает, где их искать. Всех секретов Владимир не раскрывает, но суть его системы в том, чтобы найти стоянку человека. Где люди жили - они не только теряли, но и прятали. Профессионалу, пришедшему на место в поисковом районе, знающему местную систему расселения, сразу открывается целый массив информации, он может по известным ему признакам найти жилье, пусть и стертое с лица земли века назад. Так, в крестьянском доме может найтись кубышка, специальная емкость для хранения денег, заменявшая русским людям в былые времена банковскую ячейку, домашний сейф. В нее клали поступающие доходы, из нее брали деньги, когда надо было выдавать дочь замуж. Хозяин закапывал кубышку в земляной пол там, где потом ему легко будет ее найти: в углу избы, справа от печи или в саду под большим деревом. Домашние часто не знали места, и потому случись что с мужиком - и его кубышка становилась кладом.

А в России за века много чего случалось с целыми семьями, деревнями, городами, потому в ней кубышек больше, чем где бы то ни было. Отечественный кладоискатель должен знать историю, разбираться в почвоведении, археологии, понимать древние языки.

Порываев межсезонье сидит в архивах, изучает топографию будущих маршрутов и за сезон, случалось, "поднимал" по пять кладов стоимостью по 20 тысяч долларов. Из главных своих находок он называет клад в 2000 серебряных монет-"чешуек" времен Ивана Грозного, обнаруженный несколько лет назад в подмосковной усадьбе, клады с екатерининским серебром и ювелирными украшениями. Клады распродаются в том числе коллекционерам: среди клиентов конторы - политики, люди искусства, крупные бизнесмены. У предприятия есть репутация, ему доверяют. Себе для коллекции Порываев оставляет любимое - "чешуйки" времен Бориса Годунова и Василия Шуйского, образки и крестики XV-XVI веков...

В планах на это лето - экспедиции по русскому Северу, поиск кулацких схронов в снесенных в 60-х деревнях. И, возможно, давно задуманный поход в подмосковную усадьбу, где один золотопромышленник перед эмиграцией запрятал сундучок, который с трудом несли несколько человек. В 30-х он вернулся, но усадьбу уже распахали под поле, и он ничего не нашел. А Порываев знает, где искать.

Кстати

Самые разыскиваемые клады России

1. Чемодан с боспорским золотом

Что надо найти: 719 древних предметов из золота и серебра общим весом около 80 кг из керченского музея, пропавших в сентябре 1941 г.

Место поиска: Отрадненский район Краснодарского края, станица Спокойная.

2. Клад Леньки Пантелеева

Что надо найти: золотые монеты, ювелирные изделия, награбленные петроградским бандитом. Ориентировочная стоимость - $150 000.

Место поиска: Санкт-Петербург; подвалы Александро-Невской лавры, Лиговские катакомбы.

3. Золото с теплохода "Варягин"

Что надо найти: золотые монеты с парохода, затонувшего в 1906 г. у Владивостока. Ориентировочная стоимость - 3,5 млрд рублей.

Место поиска: Владивосток; Уссурийский залив, между створом Трех камней, горой Варгли и бухтой Суходол.

4. Золото Колчака

Что надо найти: золотые слитки из золотого запаса России.

Место поиска: Омск, Омская область, Кемеровская область, поселок Тайга.

5. Сокровища Смоленского банка

Что надо найти: серебряные монеты, золотые слитки, вывезенные из осажденного немцами Смоленска. Ориентировочная стоимость - $6,5 млн.

Место поиска: Смоленская область, деревня Относово.

6. Клад Наполеона

Что надо найти: старинное оружие, позолоченный крест с колокольни Ивана Великого, серебряные люстры, подсвечники, бриллианты, золото в слитках, вывозившееся Наполеоном из России.

Место поиска: Смоленская область, Семлевское озеро.

7. Клад Сигизмунда III

Что надо найти: драгоценности, ювелирные изделия, золото и серебро из разграбленной поляками в Смутное время царской казны.

Место поиска: Московская область, Можайск, Апрелевка.