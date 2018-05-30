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30.05.2018 20:32
Рубрика: Спорт

Пас в Европу

Расскажем о том, как российские клубы будут играть в еврокубках
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя №7580 (117)
Следующий сезон станет знаменательным для наших клубов. В связи с реформами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые в истории сразу три российские команды могут выступить в Лиге чемпионов.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 30 августа в Монако. Фото: Reuters Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 30 августа в Монако. Фото: Reuters
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 30 августа в Монако. Фото: Reuters

Гарантировали себе участие в основной сетке самого престижного клубного турнира Европы две лучшие команды Премьер-лиги по итогам прошлого сезона - столичные "Локомотив" и ЦСКА. Ставшему третьим "Спартаку" для выхода в группу предстоит пройти два этапа квалификации.

Фото: Скриншот Youtube
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В самом лучшем статусе среди российских клубов, разумеется, будет "Локомотив". При жеребьевке группового этапа москвичи отправятся в первую корзину. Там же будут такие гранды, как "Реал", "Атлетико", "Барселона" (все - Испания), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия) и "Пари Сен-Жермен" (Франция). Ни с одной из этих команд "Локомотив" не встретится как минимум до плей-офф. Если он туда, конечно, попадет.

Что касается ЦСКА, то армейцы будут в третьей корзине в компании с финалистом Лиги чемпионов "Ливерпулем" (Англия), "Ромой" (Италия), "Шальке" (Германия) и "Лионом" с "Монако", играющим во Франции. Еще два участника станут известны после первых раундов отбора.

Перекраивать состав нужно прежде всего "Спартаку". Концовка сезона показала, что команде не хватает ресурсов. Особенно в защите, с которой справлялись даже такие клубы, как "Тосно" и "Урал".

Многое в "Спартаке" будет зависеть от того, останется ли Квинси Промес. Он вполне может рассмотреть вариант с переходом в другую команду. К слову, продажи Квинси не исключил и главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера. Но отпустить голландца специалист готов лишь в том случае, если ему найдут адекватную замену.

Фото: ФК "Спартак"
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Как и в Лиге чемпионов, в Лиге Европы Россия будет представлена тремя командами. "Краснодар" стартует с группового этапа, а "Зениту" для выхода в основную сетку изначально надо было пройти два раунда отбора. Но недопуск обладателя Кубка страны "Тосно" до еврокубков сократил путь питерцев до группы на один этап.

Наконец, представить нашу страну в Лиге Европы может "Уфа". Дебютант еврокубков попал в турнир из-за отказа в выдаче лицензии "Тосно". При этом для участия в групповом раунде уфимцам из-за низкого клубного рейтинга надо выиграть сразу в трех этапах квалификации. Что с учетом вероятного ухода с поста главного тренера команды Сергея Семака выглядит очень проблематичным.

Юрий Семин привел "Локомотив" к первому чемпионству за 14 лет. Фото: РИА Новости

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