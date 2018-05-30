Отъезд на курорт, на дачу или в деревню - возможность сэкономить на плате за воду, электричество, газ и еще ряде коммунальных платежей.

Оформить такой "вычет" можно в случае, если в квартире отсутствовали все зарегистрированные в ней люди более пяти дней (день отъезда и приезда не учитываются). Предельный срок периода "заморозки" платежей в связи с отсутствием законом не оговорен, это может быть и три месяца, и полгода, и год, отмечает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Считается, что сэкономить могут лишь те собственники, в квартирах которых не установлены счетчики. Именно они могут обратиться за перерасчетом ресурсов, если их не было дома. Но и тем, у кого они установлены, в отпуске следует быть осторожнее, чтобы прибор учета не "намотал" лишнего.

"Если счетчик стоит, а показания по нему не передаются своевременно, платежи будут рассчитаны по средним значениям, - отмечает Игорь Кокин. - То есть так, как будто жильцы все время проживали в квартире и тратили ресурсы в обычном объеме".

После отпуска обратиться за перерасчетом услуг нужно в течение месяца, к примеру, в МФЦ. "Для этого нужно предоставить заявление и документ, подтверждающий отсутствие", - поясняет эксперт. Если уезжаете надолго, к примеру с весны по осень, лучше сделать это заранее, чтобы платежи не начислялись. А если ненадолго, то после, чтобы не ходить в МФЦ дважды. Важный нюанс: заранее перерасчет можно сделать только за полугодовой период. Если отсутствие продлится дольше, после возвращения вы должны донести дополнительные документы.

Подтвердить отсутствие хозяев дома можно билетами на поезд и самолет (достаточно распечатки электронной маршрутной квитанции), путевкой, командировочным удостоверением. Дачники могут подтвердить это документом из садового товарищества, а в деревне - из сельсовета. Даже если никаких подтверждающих документов у вас нет, возьмите расписки двух свидетелей. А если пришлось лечь в больницу, - больничным листом и документами с выписки. "В правилах очень интересно написано - любой документ, который по мнению заявителя свидетельствует о том, что он отсутствовал в этот период", - говорит Игорь Кокин.

Для подтверждения отъезда из города достаточно распечатки билета или расписок двух свидетелей

С прошлого года в эти правила была внесена оговорка. "Такой перерасчет делается только при предъявлении акта о том, что у вас нет технической возможности установить счетчики", - рассказывает Игорь Кокин. Получить этот документ можно, к примеру, в управляющей компании. В основном не имеют возможности подключения приборов учета старые дома. Нужно учесть, что получать этот акт не нужно, если покинуть квартиру пришлось в условиях форс-мажора, к примеру, в случае срочной госпитализации или эвакуации из зоны ЧС.

Самый экзотический вариант - сделать опломбирование запорных арматур. В этом случае не нужно подтверждать документами свое отсутствие. Но это и самый трудоемкий путь: надо дважды вызвать сотрудников УК, которые закроют, а потом откроют доступ к воде и газу. Открывая краны, мастер должен составить акт, подтверждающий целостность пломб.